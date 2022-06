Mali: Le consortuim AXIAN de l'homme d'affaires malgache Hassanein Hiridjee en discussions très avancées pour l'acquisition de la compagnie de téléphonie ZAMANI

C'est une grosse exclusivité de Confidentiel Afrique. L'opérateur de téléphonie ZAMANI COM S.A.S, fruit d'un actionnariat historique croisé du tandem Mohamed Rhissa Alias Rimbo-Moctar Thiam, entrepreneur de nationalité malienne au rachat définitif le 22 novembre 2019 de Orange Niger, s'apprête à faire de la place à son tour de table au groupe AXIAN, propriété du milliardaire malgache Hassanein Hiridjee.

Selon des informations crédibles de Confidentiel Afrique, le consortium AXIAN compte acquérir la majorité des actions de la compagnie de téléphonie ZAMANI SAS. Une source proche du dossier a glissé à Confidentiel Afrique, que: " les discussions sont très avancées en l'état actuel du processus ". << Le closing de l'opération ne va pas tarder>> a commenté notre source.

Malgré nos multiples sollicitations auprès des autorités de premier plan de l'entreprise de téléphonie nigérienne, aucune d'entre-elles n'a confirmé ou infirmé l'info tombée dans les câbles de Confidentiel Afrique. Nos informations renseignent que le milliardaire malgache Hassanein Hiridjee a multiplié ces derniers mois ses aller-retour à Niamey (capitale nigérienne) et y a rencontré durant ses séjours le Président BAZOUM Mohamed et les autorités gouvernementales, pour les briefés de l'agenda et de tout le processus d'acquisition de ZAMANI.

Pour la simple raison, que le closing de la transaction est soumis aux conditions de clôture habituelles et aux approbations réglementaires des autorités nigériennes.

Jeu de chaises entre les DG et flou autour du montant de la transaction

En prélude à l'arrivée du consortuim malgache AXIAN dans le tour de table de ZAMANI, un vent de réorganisation interne et stratégique s'est imposé à l'entreprise. Précédemment Directeur Général de ZAMANI, le sénégalais Souleymane DIALLO à atterri aux commandes de la Holding ZAMANI, drivée par Monsieur Alassane DIENE, un féru du secteur des télécoms.

Ce dernier migre au siège de l'entreprise comme nouveau patron. Un réaménagement, pas fortuit, qui ouvre des couloirs sereins et renforce les attributs des deux départements dans le cadre des discussions avec le potentiel repreneur AXIAN. Loin d'être un enfant de cœur, l'homme d'affaires malgache Hassanein Hiridjee sait bien qu'il tient entre ses mains les pylônes en or de ZAMANI.

Le Niger deviendra un nouveau territoire de croissance pour le magnat malgache, surtout dans un contexte de frémissement de l'industrie extractive en chantiers aux perspectives prometteuses. Quel devra être le sort des milliers de travailleurs avec le futur repreneur? Mohamed Rhissa Alias Rimbo et le malien Moctar THIAM, vont-ils céder leurs parts majoritaires au malgache Hassanein Hiridjee ou diluer leurs actions ? Autant de questionnements qui fourmillent...

Combien va coûter cette transaction d'AXIAN en s'implantant au Niger ? Pour l'instant, c'est le flou total.

Confidentiel Afrique écrivait dans une édition électronique que le concordat global hérité par ZAMANI après le départ d'Orange Niger était estimé à près de 40 milliards FCFA. ZAMANI COM a dû négocier en direct avec les banques locales (ECOBANK, BOA, Banque Atlantique) et les fournisseurs tels que; Huawei et Nokia pour trouver un moratoire. Aux dernières nouvelles, la dette a été ainsi apurée ou presque.

Signalons que Orange MEA S.A. avait finalisé, le 22 novembre 2019, la cession de l'intégralité de sa participation de 95,5 % dans Orange Niger à Zamani Com S.A.S. Celle-ci est détenue à 100 % par Rimbo Invest de Mohamed Rissa et Greenline Communications de Moctar Thiam, tous deux actionnaires minoritaires de la société Orange Niger