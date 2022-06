Cote d'Ivoire: Energie - Le Groupe Sahara acquiert deux nouveaux navires

Résolu à augmenter la disponibilité et la fourniture d'énergie propre en Côte d'Ivoire, le Groupe Sahara s'est doté de deux navires de gaz de pétrole liquéfié (GPL) pour un montant de 46 milliards de CFA.

Lors de la réception de ces navires, le mercredi 25 mai, le directeur exécutif de groupe, Wale Ajibade a fait savoir que la mise en service de ces navires renforcera " l'approvisionnement opportun et efficace " du GPL en Côte d'Ivoire.

Félicitant le président de la République Alassane Ouattara et le gouvernement ivoirien pour ses initiatives robustes d'optimisation du gaz, Ajibade a déclaré que le navire MT SAPET portera le pavillon ivoirien en témoignage de l'engagement du Groupe Sahara envers SAPET Energy SA, la joint-venture entre Sahara et la société nationale du pétrole et du gaz (Petroci) qui a été établie pour renforcer l'accès, l'approvisionnement, le stockage et la distribution du GPL.

" Nous n'écrivons pas seulement l'histoire aujourd'hui, nous construisons un avenir où des carburants plus propres contribueront au bien-être du bon peuple de Côte d'Ivoire, à la promotion de la durabilité environnementale et, enfin, au soutien du développement économique de la sous-région ", a indiqué M. Ajibade.

Pour sa part, le directeur général de Petroci, Vamissa Bamba s'est félicité de cette collaboration avec le Groupe Sahara et ses filiales, qui à l'en croire, a permis à la Côte d'Ivoire de répondre à ses besoins énergétiques.

Et c'est à juste titre que le directeur général de SAPET Energy, Olayemi Odutola a souligné les actions en cours pour l'approvisionnement en GPL. " Sapet Energy est en passe de livrer la première installation de stockage de GPL de 12 000 MT, qui devrait être la plus grande d'Afrique subsaharienne et augmenter la capacité de stockage du pays d'environ 60 %.

Cela ouvre également la voie à une augmentation de l'approvisionnement en GPL des pays voisins, le Burkina Faso, le Mali et la Guinée, afin d'assurer une transition transparente vers un GPL sûr et fiable dans la sous-région ", a-t-il déclaré.

Nommés MT Sapet avec les couleurs du drapeau ivoirien et MT Barumk (avec les couleurs du drapeau nigérian) les navires seront concentrés dans la région de l'Afrique de l'Ouest.