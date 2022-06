Cote d'Ivoire: Bounkani - Dr Noufé Michel équipe le palais royal de Bouna et récompense la meilleure élève

En marge de la journée d'excellence organisée le samedi 28 dernier à la cour royale de Bouna, Dr Noufé Michel, cadre de la région du Bounkani a équipé le palais royal en outil informatique et matériel de bureau (ordinateur complet, imprimante, paquets rames et divers).

Aussi a-t-il fait don d'un ordinateur portable à la lauréate du prix régional d'excellence 2022. Ce geste, qui s'ajoute aux nombreux autres déjà posés au bénéfice de la population et de la région, a fortement touché Sa Majesté le Roi de Bouna et toute la notabilité.

M. Ouattara Sinan, notable à la cour royale et porte-parole du Roi, a exprimé la joie de Sa Majesté Niguê-Gbliman qui a tenu à féliciter le bienfaiteur Noufé Michel pour son appui constant et sa disponibilité à travailler pour le progrès et l'émergence de la région du Bounkani.

Au nom du Roi, il a invité toutes les populations de son royaume à se donner la main pour le développement de la région. Cela, a-t-il souligné, passe aussi par l'encadrement rigoureux et efficace des élèves qui, à n'en point douter, constitue la relève de demain. C'est pourquoi, il a félicité les élèves ayant obtenu d'excellentes notes au cours de l'année scolaire ainsi que leurs encadreurs.

Selon le porte-parole, le Roi se dit toujours prêt à apporter son soutien à toutes les initiatives qui visent l'excellence, la cohésion et le développement. " Le Roi a offert il y a peu une cantine scolaire à l'EPP Saye dans le département de Téhini " a-t-il précisé.

A son tour, le Préfet, qui assurait la présidence de la journée d'excellence, s'est réjoui de l'initiative tout en prônant l'excellence non seulement en milieu scolaire mais aussi dans toute l'administration de la région du Bounkani.

Très sensible par ailleurs à l'engagement de Noufé Michel, Directeur des moyens généraux du Trésor et de la Comptabilité publique en faveur du développement et de la cohésion sociale dans la région, le gouverneur Joseph Kpan Droh a lancé un vibrant appel à l'endroit de tous les autres cadres du Bounkani afin de suivre son exemple pour le bonheur des populations et le rayonnement de la région.