Cote d'Ivoire: Kouto - La Première Dame accueillie dans une liesse populaire

Chants mélodieux, pas de danses endiablées au son des balafons, battements des mains cadencés... C'est dans une atmosphère de joie et une liesse populaire que les populations de Korhogo et de la Bagoué, ont accueilli, hier, la Première Dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara.

Plus d'une quinzaine de cars de transports et des centaines de motocyclistes étaient mobilisés pour rendre mémorable l'accueil de l'épouse du chef de l'Etat. C'est à 14 h 40 mn que le gruman présidentiel immatriculé "TU-VAE " estampillé de l'armoirie et du drapeau national, transportant la Première Dame, s'est posé sur le tarmac de l'aéroport de Korhogo.

Au bas de l'échelle de coupée, les autorités de la ville et des populations en grand nombre pour réserver un accueil chaleureux à la Première Dame. Après les civilités, le cortège de Mme Dominique Ouattara a pris la direction de la ville de Kouto située à environ 130 km de la capitale du Poro.

Tout au long du parcours, les populations sont sorties systématiquement pour voir passer le cortège de la First Lady. A Boundiali, c'est une foule immense, avec à sa tête, Mme Mariatou Koné, ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation et député-maire de la ville, qui s'est mobilisée pour réserver un accueil exceptionnel à Mme Dominique Ouattara.

Autres endroits et même frénésie populaire: Gbon et Kolia où les autorités préfectorales, les élus et les cadres, ainsi que les chefs coutumiers et les populations massées tout au long du parcours ont tenu à accompagner avec des acclamations nourries l'épouse du chef de l'Etat à Kouto, où elle a fait son entrée dans une ferveur totale ; hommes et femmes, jeunes et vieux se bousculant les uns pour saluer la Première Dame ; les autres pour l'apercevoir. "Je suis très heureuse d'être là chez mon neveu Bruno et chez ma fille Masséré. Donc je suis chez moi. L'accueil a été très enthousiaste. Ça nous a beaucoup touchés", a confié Mme Dominique Ouattara à son arrivée à Kouto.

Ce samedi 4 juin, c'est l'objet de son séjour dans le septentrion ivoirien, Mme Dominique Ouattara présidera la célébration des femmes de la Bagoué à l'occasion de la fête des mères, au stade municipal de Kouto. On l'imagine, aisément, l'ambiance sera totalement à la fête. Pour le bonheur des braves femmes de la Bagoué.

Envoyée Spéciale