Cote d'Ivoire: Attiéké des Lagunes-Pagne Baoulé-Café de Man et Riz de Danané - Le pays veut accélérer le processus de leur labellisation

Le processus d'enregistrement de l'Attiéké des Lagunes, du Pagne Baoulé, du Café de Man et du Riz de Danané devrait connaitre une accélération à partir ce mois de juin pour s'achever d'ici la fin de l'année 2022. L'annonce a été faite par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion de l'Artisanat, Souleymane Diarrassouba, le vendredi 3 juin 2022 au Plateau à l'ouverture la réunion de haut niveau des Etats membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) sur la promotion du système des indications géographiques. Cette rencontre a vu la participation des ministre en charge de la propriété intellectuelle de la Centrafrique, du Tchad, de la Mauritanie et de la Guinée Equatoriale, du Vice-Directeur Général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle du directeur de l'institut français de la propriété industrielle Pascal Faure.

L'indication géographique, a expliqué le ministre Souleymane Diarrassouba, est un instrument qui permet de rattacher un produit à sa terre d'origine pour le valoriser et décupler son prix. " Cette conférence vise à promouvoir les indications géographiques auprès des 17 pays de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. La Côte d'Ivoire a déjà ratifié les actes de Genève pourtant sur les indications géographiques. Au sortir de cette conférence, l'idée est d'avoir une déclaration forte pour que tous les pays de l'OAPI s'engagent dans le processus pour ratifier l'acte de Genève parce que cela permet de valoriser nos produits, d'améliorer les revenus des producteurs, de sécuriser le savoir-faire des artisans, de protéger l'identité de nos produits partout dans le monde ", a-t-il fait savoir.

La Côte d'Ivoire, a-t-il indiqué, a ratifié les traités et actes internationaux qui promeuvent ce système d'enregistrement, notamment l'Arrangement de Lisbonne et l'Acte de Genève. Le pays a, par ailleurs, consenti des ressources financières importantes pour le financement de la première phase du projet national des indications géographiques (IG) et des marques collectives (MC).

Cette première phase a permis de conduire dans la démarche IGP et MC, huit produits : la toile artisanale de Korhogo ; le cacao de Soubré ; le café des montagnes de Man ; le riz des montagnes de Man ; la mangue Kent des savanes ; la poterie de Katiola ; le pagne Baoulé ; l'attiéké de Grand Lahou.

D'importants résultats ont été obtenus à l'issue de cette démarche. Il s'agit entre autres de l'identification des acteurs ou parties prenantes à la production et à la commercialisation ; de la description des produits ; de la caractérisation physique des produits ; de l'établissement des liens à l'origine et preuves de la qualité.

" Le gouvernement ivoirien poursuit également, avec l'appui des Conseils régionaux, l'établissement de la cartographie des produits typiques aux fins de les intégrer aux différents plans de développement pour leur valorisation ", a déclaré Souleymane Diarrassouba.