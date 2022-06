Afrique: Le Pape François invite les sénégalais à oeuvrer pour la construction d'un climat de concorde dans le pays (Nonce apostolique au Sénégal)

Venu prendre part à la messe de la 134ème édition du Pèlerinage marial de Popenguine tenue ce lundi 06 juin 2022, le Nonce apostolique au Sénégal a délivré le message du Pape François signé par le Cardinal Mgr Pietro Parolin, secrétaire d'Etat du Vatican. En rapport avec le thème de cette édition, le Pape François a invité les familles à assumer leur rôle de construction d'homme de valeurs.

" Le thème choisi cette année pour votre réflexion, " L'Amour familiale, vocation et chemin de sainteté", est une invitation à vivre de manière renouvelée l'amour au sein du foyer. En effet, une communion familiale bien vécue est vrai chemin de sanctification dans la vie ordinaire et de croissance mythique en moyen de l'union intime avec Dieu.

C'est aussi un rappel à l'endroit de la famille à redécouvrir sa mission d'éducatrice en étant la première école où les valeurs comme le respect de l'autre et de la vie, le sens du devoir, sont enseignés aux jeunes générations au vue du renouveau de l'Église et la société ", a lu Monseigneur Michael W. Banach

Dans son message délivré aux pèlerins venus nombreux prendre part à la messe au niveau du sanctuaire marial de Popenguine, le Pape François a invité les sénégalais, dans ce climat tendu préélectoral, à travailler pour assoir un climat de paix.

" Aujourd'hui, face aux difficultés que traversent de nombreux ménages, en particulier à cause de la crise économique générée par la pandémie et renforcée par les conflits, le Saint Pierre demande à la Vierge de venir au secours de ses enfants de leurs besoins. Il invite tous les filles et fils sénégalais à oeuvrer dans la solidarité pour la construction d'un climat de concorde dans le pays ", appelle le Chef de l'Église catholique.

Un message de paix qui tombe bien à son heure, dans un contexte marqué par des bravades et autres menaces et invectives venant du Camp de Yewwi Askan Wi et de Benno Bokk Yakaar qui promettent d'en découdre ce mercredi 08 juin prochain, lors d'une manifestation et contre-manifestation à la Place de la Nation.

Le Saint Pierre a par ailleurs prié pour le monde et pour le Sénégal.

" Que notre Dame de la Délivrande intercède pour le monde entier et particulièrement pour le Sénégal en vue d'un bon hivernage afin que personne ne manque de pain quotidien. "