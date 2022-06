Afrique: " Demain est une autre journée ", Paulo Duarte

Il mesure bien la déception qui a suivi le nul du Vendredi 03 Juin dernier contre l'Eswatini au Stade de Kégué, qui accueillait pour la première depuis plus de deux ans, le public sportif togolais, interdit de stade depuis Mars 2020.

Paulo Duarte et ses joueurs se sont remis dans le sens du travail pour continuer leur série de 7 matches sans défaite et pourquoi pas l'embellir avec une nouvelle victoire à l'extérieur ?

Depuis la ville marocaine qui accueille la rencontre contre le Cap Vert, voici ce qu'il en dit : " C'est passé ; demain est une autre journée. Chaque match est une histoire différente et on va faire tout pour gagner ce match. Je suis sûr qu'avec la qualité de l'entraînement fait hier, la tête des joueurs est résolument tournée vers le match. On doit tout donner pour obtenir les trois points, indépendamment de la qualité de l'adversaire ".

Et de l'adversaire, voici ce qu'il en dit : " Le Cap-Vert veut faire une victoire, mais nous aussi on veut faire une victoire. Ils étaient à la CAN, mais pas nous. Nous autres, sommes dans le schéma d'un nouveau projet de rénovation qui devrait offrir une nouvelle équipe au Togo, dans 7 ou 8 ans. La machine avance mais on a un adverse qui a une qualité technique. Ils ont également leurs points faibles, comme le Togo ".

Que toutes nos chances accompagnent cette sélection nationale togolaise.