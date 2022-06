Afrique: Djene Dakonam, capitaine des Eperviers - " Un match à prendre au sérieux et à jouer à fond "

Après le raté de Kégué, les Eperviers du Togo à la pêche aux Requins Bleus à Marrakech. Passera ou ne passera pas ? C'est cette question que plus d'un se pose, vu les difficultés de cette sélection nationale Vendredi dernier, à domicile, face à l'Eswatini, semant un doute dans les esprits, même si l'on s'accorde à reconnaitre que cette sélection en reconstruction a évolué et reste malgré tout sur une série de 7 matches sans défaite.

Si c'est un doute qui a également laissé des traces dans les esprits, et même des joueurs, la remobilisation des troupes est faite et l'on voit avec une certaine positivité le match de ce Mardi 07 Juin 2022 face au Cap Vert.

" On a fait de la rétrospection. Nous avons corrigé beaucoup de choses, on a essayé de digérer les moments forts et les moments faibles. Je crois que contre l'équipe du Cap-Vert, une équipe individuellement technique, il faut être solidaire, il faut être compétiteur, il faut essayer de montrer la meilleure version ; gagner tout simplement ce match ", ce sont là des mots du capitaine des Eperviers du Togo, Djene Dakonam. Et de poursuivre, " c'est un match à oublier, parce que nous avons quand même essayé de faire un bon jeu, de mettre l'adversaire à genoux, mais, en fin de compte, nous avons pris un but à la dernière minute. C'est un match à oublier, mais, il nous faut apprendre de ce match et contre le Cap-vert, ce sera un autre match. Je crois qu'étant compétiteur, étant fier de notre pays, étant conscient de l'enjeu, c'est un match à prendre au sérieux et le jouer à fond ".