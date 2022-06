Sénégal: Premier League - Liverpool a rejeté une offre du Bayern Munich pour Mané

Liverpool aurait rejeté une offre conséquente du Bayern Munich pour la signature de l'attaquant des Reds, Sadio Mané.

Il semble de plus en plus certain que Mané a décidé de ne plus poursuivre son aventure à Anfield. En plus du Real Madrid et de Barcelone, les Bavarois sont aussi intéressés par le talent de l'international sénégalais de 30 ans.

Selon The Mirror, le Bayern Munich a envoyé une première offre de 25 millions d'euros pour l'ailier de Liverpool. Cela a été jugé trop peu par le club de la Premier League, qui l'a refusé. La valeur marchande de la star est estimée à 80 millions d'euros selon transfermarkt.