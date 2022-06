Madagascar: Airtel " Mahazo arivo arivo " - Les 10 millions d'ariary à Mialy

Une heureuse gagnante de plus pour Airtel Madagascar. Mialy a décoché le premier lot, une somme de 10 millions d'ariary lors du jeu Airtel " Mahazo arivo arivo ". La remise du lot a eu lieu la semaine dernière, au siège d'Airtel Madagascar à Alarobia.

Une occasion pour le Directeur Général d'Air Madagascar, Eddy Kapuku, de rappeler la volonté de l'entreprise de satisfaire au mieux ses abonnés, non seulement à travers des produits et services de bonne qualité au meilleur prix, mais également à travers les jeux et animations motivants. Plus de 65% des abonnés Airtel ont participé à ce jeu qui a couvert de nombreuses régions de Madagascar.

Beaucoup d'autres lots comme des sommes d'argent de 500.000 ariary et de 200.000 ariary, des t-shirts et des casquettes ont été également gagnés. On rappelle que le jeu a débuté en décembre 2021 et pour y participer il suffisait d'acheter une recharge de crédit de 1000 ariary et de composer *101#. Simple mais efficace.