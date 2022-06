Madagascar: Barea - Vivement le retour de Métanire et Fabien Boyer

Peut mieux faire. C'est ce qu'on pense des Barea qui auraient mérité une victoire mais qui ont, une fois de plus, pêché par une faute de marquage de la défense. L'auteur du but angolais sur une tête piquée était en effet seul au monde.

Et sur cette erreur, Berajo n'a pas d'excuse tout comme Dorian qui se faisait déborder sur le centre au cordeau. Toutefois, ne pas perdre est déjà une très bonne chose. Il fallait voir cette joie légitime du couple présidentiel après le but de Njiva, pour s'en convaincre. C'est dire qu'il suffirait de trouver la solution à la défense pour espérer réaliser quelque chose dans ce groupe, on le sait plus homogène comme en témoigne ce score de parité entre le Ghana et le Centrafrique.

Ce dernier a fait mentir les pronostics en contraignant au partage de points les professionnels Ghanéens. C'est dire que les Barea ont une chance, si petite soit-elle, pour aller chercher la seconde place qualificative à cette Coupe d'Afrique des Nations 2023. Cela passe évidemment par le retour de Romain Métanire mais également de Fabien Boyer qui va retrouver son coéquipier de la Saint Pierroise en l'occurrence un Mamy Gervais Randrianarisoa qui retrouve ses jambes de 20 ans contrairement aux héros de la CAN 2019 qui n'arrivent plus à suivre.

Même le capitaine Ibrahim Amada a eu du mal à tenir notamment durant la seconde période mais dans un dispositif de 4-2-3-1, l'association de Rayan Raveloson et de Marco Ilaimaharitra ferait bien l'affaire. Il reste donc à trouver un vrai latéral gauche. Si on n'arrive pas à faire confiance à Naina de Fosa Juniors, pourquoi ne pas appeler Dadafara du CFFA ou Gigy de Dato FC. Rien ne coûte de l'essayer même si on le dit et redit que battre les Centrafricains ne sera pas facile. Et puis après tout, "impossible " n'est pas... malgache.