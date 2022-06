Afrique: Elim. CAN 2023 / Paulo Duarte (Sélectionneur du Togo) - " Tout faire pour gagner " face au Cap-Vert

Le Togo affronte ce mardi, la sélection du Cap-Vert dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2023). A la veille de la rencontre le sélectionneur des Eperviers Paulo Duarte se montre confiant.

En conférence de presse d'avant-match ce lundi à Marrakech (Maroc), le technicien portugais est revenu sur l'état d'esprit de son groupe quelques jours après le nul décevant (2-2) face à l'Eswatini à Lomé.

" L'équipe veut mentalement gagner tous les matchs. Ils ont senti sur le dernier match une grande injustice avec les 2 points qu'on a raté. Une grande injustice après un grand match avec une grande qualité de jeu. On s'est senti mal après avoir perdu ces points contre un adversaire qui normalement était là pour défendre... C'est passé, aujourd'hui c'est une autre journée, demain c'est un autre match. Chaque match c'est une histoire différente " a déclaré Paulo Duarte.

Face aux Requins Bleus, les Eperviers rêvent d'une victoire pour se relancer dans la course à la CAN 2023 prévue en Côte d'Ivoire. Et pour atteindre cet objectif, Duarte veut compter sur l'engagement de ses joueurs.

" On va rentrer dans ce match avec pour ambition de gagner, tout faire pour gagner. Et je suis sûr qu'avec la qualité de l'entrainement qu'on a eu, on va y arriver. Il faut qu'on soit prêts pour donner le maximum pour obtenir les trois points, indépendamment de la qualité de l'adversaire, indépendamment de la chaleur.

Personne ne peut dire qu'il est prêt physiquement. Nous sommes en fin de saison. 10 mois de compétition, beaucoup de voyages, beaucoup de blessures. Personne n'est au point physiquement mais nous sommes dans les meilleurs dispositions. Demain comme c'est le dernier match de la saison, pour tous les joueurs, j'espère que l'équipe va donner le maximum " a-t-il ajouté.

En face, les Togolais savent qu'ils auront un adversaire qui veut se relancer après sa défaite face au Burkina Faso. Pour avoir joué la récente CAN au Cameroun, la sélection du Cap-Vert est également à craindre.

" Le Cap-Vert veut aussi obtenir une victoire. C'est un adversaire qui était à la CAN. Nous on n'y était pas. Nous sommes sur un nouveau projet. On a un adversaire qui a la qualité individuelle, l'expérience de participer à une compétition de ce niveau. C'est une équipe technique avec une attaque bien élaborée, mais qui a aussi son point faible comme le Togo. C'est à nous de voir ce qu'il faut faire pour gagner ".