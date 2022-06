Afrique: Elim. CAN 2023 - Egypte - Salah a joué avec une blessure contre la Guinée

Mohamed Salah n'était pas au top de sa forme, lors de leur succès 1-0 contre la Guinée dimanche soir en éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2023.

C'est le sélectionneur des Egyptiens qui a révélé l'information, après leur victoire in extrémis contre le Syli National. Avec des absents de taille et un Salah blessé, les Pharaons n'ont pu compter que sur un unique but de Mostafa Mohamed à la 87e minute, pour empocher les points d'une partie assez serrée.

" J'étais sûr de gagner et j'ai été surpris à la mi-temps que nous ne menions pas. Salah souffrait d'une blessure et a joué à travers elle. Il a rejeté la demande de Liverpool pour une radiographie avant le match et va maintenant la subir. Je ne blâmerai pas les joueurs épuisés d'Al Ahly, en particulier Amr El-Sulya et Hamdi Fathi.

Le duo est revenu de blessure tout récemment. Mohamed Elneny aurait été dans le onze de départ s'il n'avait pas été blessé car il aurait contribué au côté offensif. Afsha et Ibraimh Adel ont également amélioré les performances. Trezeguet subira un scanner pour voir l'étendue de sa blessure, et Elneny pourrait être impliqué contre la Corée du Sud. ", a déclaré le patron des Pharaons, Ehab Galal lors de sa conférence de presse d'après-match.