Ile Maurice: Promotion dans la police - La frustration comme à l'accoutumée

La liste des promus dans la police a été conservée dans l'administration comme un secret de polichinelle jusqu'au mercredi 1er juin, où un exercice de promotion a eu lieu au Gymkhana Club, à Vacoas.

Depuis la cérémonie, plusieurs noms sont maintenant connus. Et comme toujours, après cet exercice de promotion, c'est la frustration chez des limiers. Plusieurs membres de la Very Important Person Security Unit (VIPSU) sont montés en grade, à l'instar d'un chef inspecteur qui avait suscité la controverse. Il faisait partie de la garde rapprochée du Premier ministre et a connu une ascension fulgurante avec deux promotions en deux ans. De sergent, il accède au rang d'inspecteur en janvier 2015, puis à celui de chef inspecteur en août 2015. Mercredi, il a été promu assistant surintendant de police.

L'inspecteur Seewoo affecté à la Special Intelligence Cell de la Special Supporting Unit figure aussi parmi les promus, ce qui dérange une section des forces de l'ordre. Il accède au rang de chef inspecteur. L'inspecteur Seewoo avait perdu son galon de chef inspecteur en 2020, à l'arrivée de Khemraj Servansing comme patron aux Casernes centrales. L'ex-commissaire de police avait démantelé l'Anti-Robbery Squad dirigée par le chef inspecteur Seewoo et annulé la promotion que lui avait donné son prédécesseur, Mario Nobin. Cependant, aux Casernes centrales, on avance que "la promotion de l'inspecteur était inévitable, étant donné qu'il était sur la seniority list".

Parmi les promus au rang de sergent figure aussi un constable. Basé aux head quarters en ce moment, il est connu comme l'homme fort de l'actuel commissaire de police, Anil Kumar Dip. "Sa promosion-la sé enn konnri. Kouma ou lé lapolis prospéré? Enn ta sef péna bagaz finn gagn promosion otomatik. Samem ou trouvé éna dimounn pa konpétan inn met serzan, inspekter. Zot pa konn pran enn lanket, zot bat dimounn lerla", confient nos interlocuteurs.

À noter qu'il y a deux types de promotions dans la police : des promotions par voie d'examen et des promotions automatiques. Cette dernière catégorie concerne des specialised units comme la VIPSU, la Special Mobile Force et la National Coast Guard, entre autres. "Vous pouvez constater dès là qu'il y a discrimination. Pour prendre part à l'examen de sergent, il faut avoir fait cinq ans dans la police.

Si vous réussissez et que vous êtes sélectionné, il vous faut suivre un development course. Ensuite vous devenez sergent pendant deux ans sur la base de substantive capacity. Ce n'est qu'ensuite que vous avez la possibilité de participer à l'examen pour devenir inspecteur. Il vous faut avoir été sergent pendant deux ans. Mais chez la VIPSU, certains prétendaient au poste de sergent en septembre de l'année dernière et ont été faits inspecteurs mercredi", s'insurgent des policiers.

Le Routine Order de la police qui est émis chaque semaine devrait permettre de lever le voile sur la liste des promus.