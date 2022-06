Madagascar: L'envol de la renaissance

Chroniquement déficitaire depuis des années, la compagnie aérienne nationale Air Madagascar se retrouve actuellement avec près de 126 millions d'euros de dettes. Une situation qui a abouti au déclenchement de la procédure d'apurement de passif qui est le dernier recours pour sauver l'entreprise et ses salariés.

Concrètement, le processus de redressement a pris forme avec l'exécution de la décision de justice relative à l'apurement de passif au début du mois d'avril 2022. Outre le traitement des dettes, la procédure autorise la mise en location de la gérance des fonds de commerce des deux entreprises en difficulté du groupe que sont Air Madagascar et Tsaradia. Madagascar Airlines, une entreprise nouvellement créée, prend dorénavant les rênes avec l'ambition de renouveler l'image de marque de la compagnie nationale.

Le business plan établi depuis des mois et qui n'attend plus que son exécution projette notamment l'acquisition d'avions modernes, la mise en place d'un service client de qualité, ainsi que le retour à la régularité et à la ponctualité. Signe de la réalité d'une relance tant attendue par les usagers des transports aériens, le passage de la flotte d'Air Madagascar d'un seul appareil à 4 ATR 72 desservant le réseau domestique est déjà prometteur. Les destinations domestiques, abandonnées depuis des mois, retrouvent actuellement des vols réguliers.

Au grand bonheur des particuliers et des entreprises utilisateurs de ces lignes qui désenclavent des zones à forte potentialité économique. Et ce n'est pas tout puisque les usagers des lignes régionales et long courrier peuvent espérer mieux avec l'annonce, à travers le business plan de l'acquisition de 9 avions, dont 2 Boeing 787 Dreamliner, 2 Embraer, et 4 ATR, d'ici 2023. Ces appareils seront acquis en location Dry Lease ou " coque nue " avec laquelle le loueur met à disposition de la compagnie cliente un appareil, et seulement cet appareil.

La compagnie cliente inscrira l'avion sur sa liste de flotte. En somme, si ce projet aboutit, la flotte de l'aviation commerciale malagasy sera dotée de ses nouveaux appareils à ses couleurs. La compagnie retrouvera également ses propres équipages à bord des lignes régionales et internationales. De nouveau, la fierté nationale en somme avec cet envol de la renaissance attendu dans les mois qui viennent.