Madagascar: Événement - Deux journées dédiées aux talents et à l'art très bientôt

Convaincus que l'art est un levier pertinent pour le développement d'un pays, BlessDay une entreprise planificatrice d'événements, et ses nombreux partenaires organisent deux journées entières immergées dans l'art et les talents des jeunes malgaches durant ce mois de juin.

Il s'agit des Journées des arts et des talents qui auront lieu au Gymnase Couvert Ankorondrano les 17 et 18 juin prochains. L'objectif principal de ce salon est de promouvoir l'entrepreneuriat culturel et artistique parmi les jeunes. Au programme, il y aura des stands de ventes et d'expositions, des ateliers et des formations basés sur des talents particuliers, tels qu´un atelier de maquillage ou des séances de partage faites par des ingénieurs du son par exemple. Des artistes issus de différents secteurs artistiques et culturels partageront également leur parcours et prodigueront des conseils relevant de leurs expériences.

Une exposition sur les métiers des arts et de la culture, organisée par le Centre de Ressources des Arts Actuels de Madagascar ou CRAAM à Ankatso en avril dernier sera reprise durant cet événement, afin de permettre aux jeunes d'avoir une meilleure orientation sur les formations à suivre et les expériences à acquérir selon leur talent et le métier qu'ils aimeraient faire plus tard. Une scène ouverte sera également installée pour permettre à ces jeunes de démontrer publiquement leur talent.

Par ailleurs, un concours de projet est ouvert. Les jeunes intéressés sont appelés à présenter leur projet sur deux pages et à les remettre durant l'événement. Les meilleurs projets seront soutenus par les partenaires et BlessDay à travers des formations appropriées ou la mise en contact avec des bailleurs de fonds. Tous les secteurs culturels et artistiques sont concernés tels que la photographie, la cinématographie, l'art oratoire, l'art visuel, le stylisme, l'artisanat, la décoration, la musique, la danse...

L'événement sera libre d'entrée mais sur invitation à récupérer gratuitement au siège du BlessFDay Ampefiloha, à l'IKM Antsahavola ou au CRAAM Ankatso.