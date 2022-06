Madagascar: Mois de la langue malgache - L'ambassadeur de l'Inde sort un deuxième livre en Malgache

Les toiles qu'il a exposées éveillent la conscience cosmique et soulignent la nécessité d'élargir la pratique artistique, l'idéation, la perspective et l'unité, selon ses explications, en ajoutant qu'il s'est inspiré de la vision de l'art de l'artiste Kazimir Malevich.

Il a eu l'opportunité de s'exprimer sur ses œuvres durant la séance spéciale d'ouverture officielle du mois de la langue malgache à l'Académie Malgache de Tsimbazaza le jeudi 2 juin dernier.

Il a également présenté durant cette session spéciale son livre intitulé " Ny Majikan'i Madagasikara ", un recueil de haïkus ou de poèmes courts qu'il a écrit pendant ses trois années de séjours à Madagascar. Le livre parle notamment de la beauté de la faune et de la flore de Madagascar. C'est un écrivain et poète malgache, Môse Njo, qui a traduit le livre en Malgache.

Au cours de son allocution, l'Ambassadeur Kumar a rappelé une étude publiée en 1951 par Dama-Ntsoha, un érudit malgache, intitulée " Dictionnaire étymologique de la langue malgache ", qui répertoriait environ 300 mots malgaches dérivés du sanskrit et soulignait la nécessité d'accroître les échanges culturels, littéraires et universitaires entre l'Inde et Madagascar. Il n'a pas manqué de remarquer que Madagascar possède une riche littérature orale qui s'exprime dans l'art des mots (Hainteny), l'art oratoire(Kabary) et les proverbes (Ohabolana).

Auparavant, 100 grands poèmes indiens de plus de deux douzaines de langues couvrant une période de plus de 3000 ans de poésie indienne ont été traduits et publiés en malgache en 2020, rendant la poésie indienne disponible en langue malgache avec l'aide de 10 poètes malgaches qui ont aidé à la traduction.

L'Académie Malagasy n'est pas en reste quant aux efforts entrepris pour promouvoir la langue. L'on sait que des dictionnaires contenant de nouveaux vocabulaires malgaches ont été publiés.