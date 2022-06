Madagascar: Groupe Tometal - Des bourses d'excellence à 38 étudiants des sites de l'institut Confucius

L'institut Confucius à l'Université d'Antananarivo a célébré la fête des bateaux dragons, la semaine dernière. Le Groupe TOMETAL a profité de l'occasion pour remettre des bourses d'excellence et d'encouragement aux étudiants méritants.

La fête du bateau dragon a été célébrée dans l'après midi du 1er juin dernier à l'amphithéâtre Confucius, à l'Université d'Ambohitsaina. Après une brève présentation de l'histoire de la fête du bateau dragon et des us et coutumes de cette célébration traditionnelle chinoise, effectuée par une enseignante de l'ICUA (Institut Confucius à l'Université d'Antananarivo), les étudiants ont enchaîné sur une belle déclamation de poèmes en mémoire de Qu Yuan, le " héros " à l'origine de cette fête.

Un événement qui a vu la présence de Fanja Tahina Ralinirina, doyen de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLSH), de Niry Rabearintsoa, responsable de la Mention Langues étrangères, du Dr. Bruno Rajaonarison, de Chen Lijuan, Directrice chinoise de l'ICUA, de Prisca Rasoanirina, directeur malgache de l'ICUA, et la participation de Eva Zo Rasendra, directrice fondatrice de l'Institut, des enseignants chinois et malgaches, ainsi que d'une centaine d'étudiants.

Encouragements. Après la série de présentation, le DG du Groupe Tometal Lun Yong Kun a procédé à la remise des bourses d'excellence et d'encouragement à 38 étudiants issus des 18 sites d'enseignement de l'Institut Confucius de l'Université d'Antananarivo (Ministère de la Défense Nationale, Gendarmerie Nationale, Association Ampela Mijoro, Vatel Madagascar, INSCAE, ESUM Academy, Lycée Jean Joseph Rabearivelo, Lycée Jules Ferry, etc.).

Selon son DG, le Groupe TOMETAL offre, depuis 2018, des bourses d'un montant annuel de cinq millions d'ariary aux étudiants méritants qui ont obtenu d'excellents résultats, mais également aux étudiants qui rencontrent des difficultés financières, mais qui font preuve d'assiduité et de constance dans leurs efforts. De son côté, le Doyen de la FLSH a rappelé que l'obtention d'une bourse d'excellence n'est qu'une étape dans l'apprentissage du chinois et non une finalité en soi. " L'objectif est de se surpasser chaque jour et de chercher à toujours avoir de meilleurs résultats ", a-t-il soutenu.

Le DG Lun Yong Kun a, quant à lui, félicité et encouragé les étudiants dans leurs études afin qu'ils puissent apporter leurs contributions dans le renforcement des échanges entre la Chine et Madagascar. À noter que le Groupe TOMETAL a apporté un soutien significatif aux activités de l'ICUA durant ces 10 dernières années. En l'occurrence, cette entreprise a été chargée de la construction de l'Amphithéâtre de l'ICUA et des salles de cours dans le site d'enseignement au sein de l'Université de Fianarantsoa. Pour les Directeurs de l'ICUA, " c'est grâce au soutien indéfectible des investisseurs chinois que l'ICUA connaît actuellement un développement aussi prospère et que nous pouvons former encore plus d'étudiants talentueux, maîtrisant la langue chinoise ".