Afrique: Endettement-Le FMI et l'agence de notation Bloomfield unanimes - "Sur tous les indicateurs, la Côte d'Ivoire est en deçà des seuils d'alerte"

Trois personnes ressources. Même avis sur le sujet de l'endettement de la Côte d'Ivoire : la dette ivoirienne est soutenable. Et le pays est loin d'être surendetté. A la faveur de la conférence risque pays sur la Côte d'Ivoire, organisée le 2 juin 2022 par l'agence de notation Bloomfield investment corporation au Sofitel hôtel Ivoire, le débat sur le supposé surendettement de la Côte d'Ivoire a refait surface au cours d'un panel. Et là, deux institutions indépendantes, notamment le Fonds monétaire international (FMI) et l'agence de notation, ont rassuré le public sur la question.

" La dette ivoirienne est soutenable ", a affirmé Kadima Kalonji, représentant résident du FMI en Côte d'Ivoire. Selon lui, le grand public focalise son attention

sur le niveau de l'endettement alors qu'il y a des éléments extrêmement importants sur la composition de l'endettement qui font que cette dette peut être soutenable ou pas.

" Lorsqu'on a vu une dette comme "solvable" parce que les niveaux de stock ne sont pas importants, relativement parlant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des problèmes de liquidité ", a-t-il précisé.

La dette, fondamentalement, dépend de la capacité de remboursement, a-t-il fait savoir. Plusieurs autres facteurs entrent également en ligne de compte. Notamment la capacité de générer des surplus budgétaires pour payer les dettes, la nature des créanciers, le taux de change, la devise dans laquelle la dette a été contractée, les indicateurs de solvabilité et de liquidité.

" Notre analyse de la dette permet de dire que la dette ivoirienne est soutenable, avec un risque de surendettement modéré. Nous regardons à peu près cinq indicateurs dont trois de solvabilité et deux de liquidité. Sur tous ces indicateurs, la Côte d'Ivoire est en deçà des seuils d'alerte. Lorsqu'on passe au-dessus de ces seuils, on voit des risques plus élevés ", a conclu Kadima Kalonji.

Une dette extérieure décroissante

Bien avant, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Moussa Sanogo, rassurait également le public sur l'endettement de la Côte d'Ivoire. " Le risque de surendettement de la Côte d'Ivoire est considéré comme modéré aujourd'hui. On a une maturité de dette, un délai moyen, en dessous de 4%. Quand on regarde les 20 années à venir, on tire la conclusion que le risque d'endettement est modéré. Il y a des points d'attention sur lesquels nous devons veiller pour éviter de basculer dans une catégorie d'endettement un peu plus importante ", a-t-il indiqué.

Analysant la dette publique ivoirienne, le PDG de Bloomfield investment corporation, Stanislas Zézé, a souligné que la Côte d'Ivoire a un stock de dettes qui s'élève à 51% de son PIB alors que la norme dans la zone l'UEMOA est de 70%. Par ailleurs, la partie de cette dette qui est libellée en dollars a été réduite de manière significative. Ce qui met le pays à l'abri des fluctuations du dollar.

De manière globale, le rapport sur le risque pays relatif à la Côte d'Ivoire présenté par l'agence de notation indique que le taux d'accroissement moyen du stock de la dette de l'Etat de Côte d'Ivoire entre 2017 et 2021 est déterminé à 19,2%. Selon le rapport, ce stock se situerait à 20 250,1 milliards de FCFA en 2021 contre 16 802,3 milliards de FCFA et 10 045,1 milliards de FCFA respectivement en 2020 et 2017.

" Au terme des années 2020 et 2021, la dette intérieure représente respectivement 36% et 39,3% du stock total. Par déduction, la part de la dette extérieure est quant à elle décroissante sur la période et est estimée à 64% et 60,7%. De plus, le portefeuille de la dette ivoirienne est dominé par les dettes contractées à moyen et long terme (98,3% en 2021 ; 97,6% en 2020) ", peut-on lire dans le rapport.

Par ailleurs, le risque de fluctuation de change auquel s'exposait la dette de l'Etat de Côte d'Ivoire s'amenuise au 31 décembre 2021, avec une part importante de sa dette en euros (61,8%) contre 18,9% en dollars américains, 12,6% en XOF, 3,4% en CNY et 3,3% en autres devises.