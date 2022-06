Madagascar: Nosy Be Hell-Ville - Les élèves conscients de l'urgence de la protection de la biodiversité

Rideau sur la célébration de la Journée mondiale de l'environnement organisée par l'association IDEE Jeunes et le CISCO Nosy Be, le 3 juin dernier.

En rappel, durant cette célébration placée sous le thème " une seule terre ", des descentes sur terrain, des expositions et des animations diverses ont été organisées, et ont vues la participation active des élèves et des établissements scolaires locaux sous la bénédiction des autorités locales, tout cela dans le but de sensibiliser la population et surtout les jeunes à participer activement à la protection de la biodiversité malgache. Des volontaires étrangers ont également pris part aux diverses activités.

Deux élèves respectivement issues du lycée COBARA et Méga School sont sorties victorieuses du concours organisé pour l'occasion, sur la valeur économique des mangroves et leurs moyens de conservation pour la première thématique ainsi que le portrait d'éminents écologistes malgaches locaux, pour la deuxième. Les établissements scolaires dont elles sont issues ont également reçu un prix en numéraire, qui servira à la réalisation de projets de reboisement, de préservation des mangroves et au projet de gestion de déchets.

Cette journée a été organisée dans le but d'interpeller sur l'urgence de faire des actions pour protéger la biodiversité locale en plein déclin, surtout après la crise due à la Covid-19. Objectif atteint selon les organisateurs même si beaucoup reste encore à faire pour faire face au changement climatique et protéger concrètement cette biodiversité.