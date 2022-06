Burkina Faso: BBDA - Les auteurs passent à la caisse depuis le 31 mai 2022

Le DG du BBDA, Samuel Garané (micro) : " certains auteurs ne déclarent pas leurs œuvres au BBDA ".

Le Bureau burkinabè du droit d'auteur a animé un point de presse, le lundi 30 mai 2022, à Ouagadougou. Le 2e paiement de l'année du droit d'auteur a été le principal point au centre des débats.

6 132 membres du Bureau burkinabè du droit d'auteur (BBDA) composés d'auteurs, compositeurs, éditeurs d'œuvres musicales, auteurs d'œuvres dramatiques, d'œuvres littéraires diffusées à la radio, réalisateurs, scénaristes... passent à la caisse depuis, le mardi 31 mai 2022. Des redevances collectées en 2021 au titre des catégories mises en répartition en mai 2022, le BBDA a pu mobiliser 818 667 522 F CFA dont la part du droit d'auteur s'élève à 647 634 017 F CFA et le reste sera réparti en août prochain.

Le directeur général du BBDA, Samuel Garané a expliqué qu'à la suite de la collecte, des prélèvements statuaires ont été opérés. Pour les frais de gestions qui varient entre 10 et 35 % selon la catégorie, 210 839 593 F CFA ont été prélevés. Pour le fonds de promotion culturelle et œuvres sociales avec un taux fixe de 10%, 56 550 383 F CFA ont été prélevés.

Ainsi, le montant global net des droits mis en répartition au titre des droits de représentation et de la rémunération pour copie privée s'élève à 4 00 349 984 F CFA contre 3 73 003 984 F CFA, soit un taux d'accroissement de 17,33%. " Le montant des bénéficiaires membres du BBDA s'élève à 373 251 697 F CFA soit 93% du montant total mis en répartition ", a-t-il dit. A la question de savoir quel est le plus gros et le petit montant du droit d'auteur qui sera perçu par les personnes concernées ?

M. Garané a confié qu'un auteur empochera 9 millions F CFA. Et, le plus petit droit s'élève à 2 602 F CFA. Qu'en est-il pour les droits antérieurs qui n'ont pas été perçus par les auteurs ? Le DG du BBDA a précisé que les droits de 2018, 2019, 2020, 2021 et février 2022, d'un montant de 330 426 054 F CFA seront également mis en paiement.