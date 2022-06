Burkina Faso: Stade Wobi de Bobo-Dioulasso - 110 millions F CFA pour rénover le terrain de basket-ball

Cette signature de convention marque officiellement le début de la réhabilitation du terrain de basket du Stade Wobi.

La société IAMGOLD Essakane SA a signé une convention avec la commune de Bobo-Dioulasso, le vendredi 3 juin 2022, dans la cité de Sya. Cette convention porte sur l'aménagement et l'équipement d'un terrain de basket-ball du Stade Wobi.

La société " IAMGOLD Essakane SA " poursuit ses actions en faveur du sport burkinabè. Après la rénovation du Centre sportif de la maison des jeunes et de la culture de Ouagadougou (MJCO), elle a signé une convention avec la commune de Bobo-Dioulasso, pour l'aménagement sportif du terrain de basket-ball du stade Wobi. La signature a eu lieu, le vendredi 3 juin 2022 à Bobo-Dioulasso.

Le haut-commissaire de la province du Houet, Lamine Soulama, chargé de l'expédition des affaires courantes de la commune, a traduit sa gratitude à l'endroit de la société " IAMGOLD Essakane SA ". A l'entendre, c'est après avoir appris la rénovation du centre sportif de la MJCO en octobre 2021, que la commune de Bobo-Dioulasso a sollicité l'accompagnement de la société minière.

Lamine Soulama a rappelé que c'est en juin 2004 que le plateau omnisport du stade Wobi, comprenant des terrains de basket-ball, de hand-ball et de volley-ball, a été inauguré. Une occasion pour lui de plaider pour une réhabilitation du terrain de volley-ball et de celui de hand-ball. Les travaux, aux dires du représentant du Directeur général (DG) de " IAMGOLD Essakane SA ", Souleymane Boly, consisteront, entre autres, à la réfection complète des dalles de supports-terrains, la réhabilitation du mur et des clôtures grillagées, de la tribune des spectateurs, des vestiaires et des bâtiments annexes et l'équipement avec des panneaux de dernière génération.

Selon lui, la réhabilitation de ce terrain rentre dans le cadre de la politique de développement des actions et programmes à impact positif et durable de " IAMGOLD Corporation " dans les pays où elle exerce ses activités minières. A écouter M. Boly, les travaux ont déjà débuté et finiront en fin juillet prochain pour une réception en août 2022.

Le Directeur régional en charge des sports des Hauts-Bassins, Dioyabidi Lompo, s'est réjoui de ce projet de réhabilitation. " La réalisation ou la réhabilitation des infrastructures sportives occupe un pan essentiel de la politique nationale des sports et des loisirs. Cela améliore les conditions de pratiques des sportifs ", a-t-il déclaré.