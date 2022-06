Cote d'Ivoire: Fête des mères/Education - Dominique Ouattara félicite Mariatou Koné pour le travail abattu

" Je voudrais féliciter la ministre Mariatou Koné pour le travail formidable qu'elle effectue pour l'éducation de nos enfants et en particulier pour les jeunes filles dans la région ", a fait remarquer la Première Dame Dominique Ouattara. Et ce, à l'occasion de la célébration officielle de la fête des mères.

La région de la Bagoué a vécu au rythme de la fête des mères en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Qui est arrivée dans cette région le vendredi 3 juin 2022.

L'un des faits majeurs de cette célébration qui s'est tenue à Kouto, c'est la mobilisation des populations en général et celle de Boundiali en particulier.

Pour accueillir son illustre hôte, autorités et populations ont mis les petits plats dans les grands pour témoigner leur amour et leur reconnaissance à leur "maman".

Partout dans la commune, on pouvait apercevoir de nombreuses affiches et visuels à l'effigie de la Première Dame, avec des messages évocateurs : "Le Professeur Mariatou Koné et le conseil municipal vous souhaitent la bienvenue", "Les 5 cantons du (...) vous disent merci", "Maman Bienvenue la cité des hippopotames", "Tombougou-Samorroso vous dit Fotamana/ Idansé".... Le tout travail supplanté par un arc de triomphe de 10 mètres sur 7 dressé à la l'entrée de la ville.

Outre cet aspect, on a pu apercevoir clairement, au passage de la " first lady lady ivoirienne", une population enthousiaste sortie nombreuse pour occuper le long des voies et les différents carrefours.

Le chef d'orchestre de cette mobilisation, le Député-Maire Mariatou Koné explique : " La visite de la Première dame dans la Bagoué était une occasion pour Boundiali de témoigner, à elle et à son époux le Président Alassane Ouattara, toute notre gratitude pour les actions de développement au profit des populations. "

Poursuivant, elle a ajouté : " Boundiali était dans le coma, selon les dires des populations, mais aujourd'hui vous le constatez, nous avons bénéficié en très peu de temps de bitume, d'électricité, d'eau courante, de plusieurs écoles, d'un hôtel de ville, de feux tricolores et autres infrastructures qui font beaucoup notre bonheur. Grâce à la Première Dame, plusieurs de nos sœurs qui ont bénéficié du Fonds d'Appui aux Femmes de Côte d'Ivoire (FAFCI) participent activement à la vie de leurs familles et de celle de notre société. Alors, on ne peut pas être autant "gâté" et ne peut être reconnaissant ".

Un acte de reconnaissance qui n'a pas échappé à Madame Dominique Ouattara. Elle a tenu à le mentionner publiquement au cours de son allocution : " Je voudrais à présent saluer et féliciter la Ministre Mariatou Koné, député-maire de Boundiali, fille de la région pour l'accueil chaleureux réservé à l'étape de Boundiali et qui nous fait la joie de prendre part à ces réjouissances ", s'est-elle exclamée avant de saluer son travail à la tête de l'école ivoirienne.

Arrivée le 3 juin dans la Bagoué, la Première Dame a regagné Abidjan le 4 juin après la célébration de la fête des mères. Cérémonie au cours de laquelle elle a fait plusieurs dons d'une valeur de 315 millions de francs CFA, ainsi que des ambulances.