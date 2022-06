Togo: Des travaux de réhabilitation en cours au marché de Bè

" Transformer structurellement l'économie, pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice d'emplois décents et induisant l'amélioration du bien-être social ", c'est une vision bien tracée dans le Plan National de Développement (PND-2018-2022) du Togo, à partir des études nationales de perspectives à long terme. Et le Comité exécutif de la Commune de Golfe 1 au travers de son Plan de Développement Communal (PDC) y adhère pleinement en y inscrivant noir sur blanc, la " promotion du développement économique local profitable aux couches les plus vulnérables via la construction, la réhabilitation et la rénovation des marchés de la commune ".

Et de l'écrit à l'acte, le Maire Joseph Gomado et son exécutif se sont visiblement mis à l'œuvre en ouvrant depuis un moment les travaux de réhabilitation du marché de Bè, histoire de permettre à la population bénéficiaire de vendre dans des infrastructures adéquates et dans un environnement propre et sain, en générant des profits pour améliorer leur condition et niveau de vie.

D'après les informations, ces travaux en cours dans le marché de Bè, vont consister à la démolition et à la reconstruction de vingt-trois (23) boutiques, la construction d'une zone spécifique de boucherie et de charbon, la réhabilitation des boutiques et des hangars existants. Aussi, est-il programmé la réalisation des ouvrages d'adductions d'eau munie de support polytank et d'assainissements, la réhabilitation du bloc administratif, et enfin l'aménagement d'un espace en pavé.

Précision, ce sont des travaux financés sur le budget communal Golfe1 2021 et qui à terme devront aider à donner satisfaction aux besoins de la population communale.