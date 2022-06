Togo: Les Acquéreurs de terrain expropriés projettent des mouvements d'envergure pour les prochains jours

En moyenne quatre-vingt pour cent (80%) des litiges pendants devant les cours et tribunaux au Togo, sont fonciers selon un rapport de la Commission vérité, justice et réconciliation (CVJR). Ils sont nombreux à avoir ce problème dans le canton de Djagblé.

Le dernier, est le ras le bol des acquéreurs de l'espace que l'Etat a sollicité pour la riziculture sans que les propriétaires ne soient indemnisés. Réunis lundi 6 juin 2022, ces derniers alertent l'autorité sur le traitement rapide de leur dossier qui n'a que trop duré.

Les litiges fonciers sont aussi bien concentrés à Lomé la capitale tout comme dans les zones rurales où l'on rencontre plus de conflits d'héritage de terre, de limitation de parcelle, de droit de propriété entre autochtones et allogènes. Depuis le vœu émis par le gouvernement, celui de réaliser le Projet de développement rural de la plaine de Djagblé (PDRD), le ministère de l'Agriculture avait adressé une correspondance en date du 27 novembre 2020 à son collègue ministre de l'Économie et des finances pour solliciter l'indemnisation des personnes affectées par ledit projet et ce, avant la réception provisoire des travaux d'aménagement des terres projetée pour la fin de l'année 2020.

Mais contre toute attente, ces acquéreurs se trouvent être laissés pour compte malgré leurs multiples démarches auprès des autorités. D'abord en janvier 2020, le bureau des acquéreurs a rencontré la Commission d'expropriation (COMEX) qui leur avait demandé d'espérer le décret devant statuer sur leur cas.

Toujours dans la même optique, le bureau a eu à relancer la COMEX après son omerta sur la question le 15 octobre 2020. Mais aucune suite n'a été donnée. Cette situation a donc poussé ces acquéreurs à relancer tous les acteurs impliqués notamment : le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Économie et des Finances, le Premier ministre, tout en prenant le soin d'informer par courrier, le Président de la République et le Haut Commissariat à la Réconciliation et au Renforcement de l'Unité nationale (HCRRUN).

C'est dans les mouvements de va et vient que les acquéreurs se voient obliger de lancer un cri au chef de l'Etat, Faure Essozimna Gnassingbé, à prendre à bras le corps leur problème afin qu'ils puissent rentrer dans leur droit. Ces acquéreurs disent être fatigués de lutter pour la même cause depuis cinq ans et interpellent le chef de l'Etat.

" Nous avons commencé une lutte ça fait pratiquement cinq ans. Depuis 2018 que nous sommes en train de réclamer que l'État nous indemnise par rapport à nos terrains récupérés pour le Projet de riziculture ici à Djagblé. Depuis ces cinq ans, nous n'avons pas eu gain de cause auprès de l'État. Nous avons interpellé les ministres de l'Économie, de l'Agriculture. Nous avons frappé à la porte du médiateur de la République madame Awa Nana. Tous ont intervenu mais nous n'avons toujours pas eu gain de cause. Nous revendiquons notre indemnisation. À défaut, l'État doit nous rendre nos terrains", a fait savoir Mawoulé Afantchao, le Président du comité des acquéreurs.

Il faut rappeler que parmi les 150 acquéreurs, seuls deux ont été indemnisés de façon derisoire. Ces Acquéreurs comptent aller à des actions d'envergure pour emmener l'autorité à poser un regard