Cote d'Ivoire: Criminalité-Bandistime - Le Général Alexandre Apalo Touré appelle ses hommes à redoubler d'efforts

1209 nouvelles recrues de la promotion 2021-2023 présentées au drapeau après la formation initiale de trois (3) mois. Hier, la gendarmerie nationale a sacrifié à la tradition en organisant une cérémonie haut en son et en couleurs.

Ainsi, l'école de gendarmerie d'Abidjan prise d'assaut par les parents, amis et connaissances des futurs gendarmes, a vibré. Cris et larmes de joie, l'émotion était à son comble quand les parents ont retrouvé leur progéniture à la fin de la cérémonie. En effet, les retrouvailles étaient chaleureuses et pleines d'espoirs.

Accolades et chaudes salutations, chaque parent a félicité son enfant avec chaleur et enthousiasme. Dans cette ambiance électrique et festive, les uns et les autres n'ont pas boudé leur plaisir en esquissant des pas de danse. Cependant, tout n'est pas encore acquis pour les nouvelles recrues.

En effet, pour le commandant supérieur de la gendarmerie, le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré, seuls ceux qui consacreront leur comportement, leurs agissements et leur travail à la devise de la gendarmerie nationale, à savoir "Pro Patria pro lege ", c'est-à-dire, "Pour la Patrie et pour la loi ", intégreront la grande famille des gendarmes.

"A partir de maintenant, vous devrez être des gendarmes, de vrais gendarmes. Cela signifie que vous avez une conduite républicaine et un engagement absolument républicain. Que vous n'êtes pas manipulables. Qu'il pleuve, qu'il neige vous restez et vous demeurez gendarmes. Stagiaires de première année, le drapeau qui est devant vous est le symbole de l'Etat qui doit être défendu en toutes circonstances jusqu'au sacrifice suprême", a-t-il affirmé.

Avant d'inviter les stagiaires à prendre leurs distances avec les agissements néfastes au risque de voir leurs noms "encore écrits en crayon" effacés des effectifs de la gendarmerie. "La gendarmerie est une institution noble. Elle a besoin de personnes nobles pour la servir. Elle n'a pas besoin de brigand, de drogué, de bandit en son sein. C'est pour cette raison que nous allons faire des testes pour soustraire ceux qui auront des substances dans le sang ", a-t-il averti.

Car, à l'en croire, la gendarmerie est un corps d'élite avec des soldats guidés par la droiture, la compétence, l'excellence, l'équité et la légalité. C'est pourquoi, il a exhorté ses collaborateurs à redoubler d'efforts dans la lutte contre la criminalité. "Notre pays fait face à de nombreux défis dont la grande criminalité, l'orpaillage, le trafic de drogue, le phénomène des coupeurs de routes, les tentatives de déstabilisation, et malheureusement le terrorisme. Chers collaborateurs gendarmes, je vous demande de vous tenir continuellement debout pour relever les défis que j'ai cités. Les coupeurs de route qui avaient totalement disparu commencent à vouloir lever la tête. Je vous engage à investir tous les recoins du pays, dénichez-les et faites votre travail correctement de sorte qu'ils disparaissent à nouveau ", a-t-il recommandé.

Tout en lançant un message aux criminels. "Vous allez disparaître. Car, nous allons vous traquer. Parce que la gendarmerie nationale est là pour veiller sur la sécurité des citoyens ", a promis le patron de la maréchaussée. Tout en invitant les populations à collaborer avec les soldats en dénonçant les criminels afin qu'ils soient mis hors d'état de nuire pour la tranquillité dans toutes les régions du pays.