Afrique: Technologie de l'information - Faire du continent un marché numérique unique

La réunion extraordinaire du Conseil des ministres en charge des Technologies de l'information et de la communication (TIC) de l'Alliance Smart Africa, qui s'est ouverte le 7 juin à Kigali, au Rwanda, est l'occasion d'échanger et d'examiner les différents points en vue de la transformation numérique du continent en un marché unique d'ici à l'horizon 2030.

Dans son mot de circonstance, le président de l'Alliance Smart Africa, ministre congolais en charge des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique, Léon Juste Ibombo, a fait savoir que la transformation de l'Afrique en un seul marché unique passe par la construction des infrastructures numériques résilientes et durables ; la mise en place des politiques agiles et un environnement harmonisé pour attirer les investisseurs ainsi que l'accélération de l'adoption inclusive des services et des biens publics à travers la technologie .

En effet, la vision de ladite organisation est de transformer l'Afrique en un marché numérique unique et de promouvoir le programme de transformation numérique de l'Afrique par le biais d'une approche ambitieuse et innovante." ... Les défis majeurs de Smart Africa à relever pour le développement de notre continent obligent à innover, inventer, réajuster si possible et à continuer à jouer un rôle numérique sur la scène continentale ", a indiqué le ministre Léon Juste Ibombo.

Il a, par la même occasion, notifié que la tenue de la réunion des ministres qui intervient dans un contexte de crise financière, sanitaire et de la guerre en Ukraine devrait être saisie comme une opportunité à travailler et à interagir en vue d'accélérer l'avancement de l'adoption de la technologie à travers l'Afrique. Il a, de ce fait, invité les autres État africains à rejoindre l'organisation pour une meilleure transformation numérique du continent et de construire un destin commun à travers la dépendance mutuelle des pays. " Notre organisation compte à ce jour trente-deux États. Cela démontre que la vision d'un marché numérique unique est en train de se dessiner par les pays africains eux-mêmes ", s'est-il réjoui.

" ... Nous devons aussi accélérer le commerce et les services numériques afin de favoriser l'entrepreneuriat axé sur la technologie et porter un regard particulier sur les infrastructures, la gouvernance et la confidentialité des données ", a ajouté le ministre.

Notons que la réunion extraordinaire du Conseil des ministres en charge des TIC vient après celle qui s'est tenue à Brazzaville en février dernier. Elle coïncide également avec la Conférence mondiale du développement des télécommunications organisée par l'Union internationale des télécommunications.