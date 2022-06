Afrique: Éliminatoire CAN 2023 - Les "Amavubi" au menu des Lions ce mardi (19h)

Vainqueur du Bénin, le Sénégal va enchaîner ce mardi 7 juin son deuxième match dans le groupe L des éliminatoires de la CAN 2023 en accueillant le Rwanda le 7 juin. Les deux fédérations ont d'un accord accepté d'inverser les 2ème et 6ème journées, de les disputer au stade Abdoulaye Wade et éventuellement à Kigali. Les Lions ne seront plus obligés de se déplacer au Rwanda pour la deuxième journée en raison de la de la non homologation du stade rwandais et la décision des deux fédérations de délocaliser la rencontre à Dakar.

Après la réception le Bénin (3-1) le 4 juin dernier au Stade Abdoulaye Wade, le Sénégal enchaînera avec le Rwanda dans le même stade, ce mardi 7 juin. Les Lions devraient initialement se déplacer au Rwanda pour les besoins de la 2ème journée. Mais à défaut d'un stade aux normes dans leur pays, les "Amavubi" (les Guêpes) du Rwanda ont été obligés de délocaliser.

En faveur d'un consentement mutuel, les deux fédérations, se sont convenues de disputer le match dans le tout nouveau stade Abdoulaye Wade. A l'espace de quatre jours, le Sénégal jouera donc deux matchs dans son nouvel antre. Après cette victoire (3-1 devant le Bénin), le Sénégal occupe seul la tête du groupe L avec 3 points au compteur. Le Rwanda et le Mozambique ont fait match nul hier (1-1) pointent respectivement à la 2ème et 3ème places.

Après avoir bien engagé la défense de leur titre de champions d'Afrique, ce deuxième adversaire rwandais permettra à l'équipe d'Aliou Cissé de se détacher et de conforter leur statut de grands favoris dans cette poule L. Cette confrontation sera également une occasion de peaufiner sa préparation en direction de la Coupe du monde Qatar 2022. Si l'on considère d'ores et déjà l'absence de date Fifa en direction du rendez-vous mondial.