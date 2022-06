Afrique de l'Ouest: Situation au Mali, en Guinée et au Burkina Faso - Le GIMA appelle la CEDEAO à plus de souplesse et de réalisme (Communiqué de presse)

Le Groupe d'Initiatives pour une Médiation à l'Africaine (GIMA) a suivi avec beaucoup d'intérêt les travaux du 6eme Sommet extraordinaire de la CEDEAO tenu à Accra le 4 juin dernier.

Fidèle à ses idéaux de paix et attaché aux vertus du dialogue et de la concertation, le GIMA récuse toute conquête du pouvoir par des voies non démocratiques et anticonstitutionnelles.

Toutefois les sanctions globales et sans limite dans le temps portent davantage préjudice aux populations vivant dans les pays sous embargo et par ricochet aux économies des pays voisins.

C'est pourquoi le GIMA, après lecture et analyse du communiqué final le GIMA appelle les Chefs d'État de la CEDEAO à faire preuve de réalisme et de souplesse dans le traitement des situations respectives du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso.

À cet effet, le GIMA met en permanence son expertise à la disposition de tous les acteurs du continent africain pour la prévention et la résolution des crises.

Pour rappel, le GIMA est une organisation apolitique et non confessionnelle basée à Rabat. Il regroupe des intellectuels de la société civile et autres acteurs de la vie politique et sociale africaine et sa mission principale est de réfléchir sur des mécanismes de médiation rapides et efficaces à l'Africaine, c'est-à-dire s'appuyant sur des ressources endogènes pour la gestion des conflits en Afrique et partout ailleurs où sa médiation et son expertise sont requises pour le retour ou l'instauration de la Paix.

Fait à Rabat le 5 Juin. 2022

Pour le Bureau Exécutif

Président Du Gima