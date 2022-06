Congo-Brazzaville: Handball - Clarisse Opondzo nommée entraîneur du BSM Montluçon

Clarisse Opondzo, qui devient la première Congolaise à entraîner un club d'élite du handball français, a signé un contrat de plusieurs années auprès du BSM Montluçon Handball. Le club français en pleine expansion a annoncé la bonne nouvelle, le 4 juin, sur sa page Facebook. Clarisse Opondzo est, en effet, l'une des figures de proue du handball féminin en République du Congo.

Diable rouge passionnée, elle a totalisé plus de six cents sélections et est trois fois championne d'Afrique. L'ancienne internationale a également roulé sa bosse en qualité de joueuse dans divers clubs français dont Brest (N1, D2 et D1), Plan de Cuques (N1, D2 et D1) et Le Havre (D1). Brestoise de sang, elle a entraîné et encadré toutes les catégories de jeunes de l'école de handball jusqu'aux seniors à Brest. Dans le club de Saint Renan Guilers, elle a encadré les garçons en prénationale, notamment U18 ainsi que les filles de moins de 18 ans.

Faisant partie du staff de la sélection des Diables rouges (version masculine), elle était adjointe au niveau de l'équipe nationale féminine entre 2016 et 2018. En prenant la responsabilité du staff du BSM Montluçon, Clarisse Opondzo a déclaré : " Je viens tout simplement pour reprendre la compétition et faire partie de l'histoire de ce club en apportant mon expérience. Je remercie le président d'avoir pensé à ma personne et à votre ancienne joueuse Gisèle Donguet, qui m'a beaucoup parlé des personnes qui travaillent dans ce club, des personnes de confiance ".