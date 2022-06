Congo-Brazzaville: Aide aux personnes défavorisées - Les Rotary clubs de Pointe-Noire organisent une collecte de fonds

Les fonds récoltés lors d'une soirée de gala en présence d'Edgard Cyr Tougouma, gouverneur du district 9150, sont destinés aux actions humanitaires qui seront réalisées cette année. L'événement, ont confié le 4 juin, Florence Roch-Dehorter et Serge Bouiti Viaudo, respectivement présidente du Rotary Club Doyen et Rotary Club Ndjindji, a aussi marqué la relance des galas annuels des Rotary clubs de Pointe-Noire.

La soirée de gala, organisée sur le thème " Afrique ", a réuni les membres des deux Rotary clubs de Pointe-Noire ainsi que ceux de Brazzaville et de nombreux partenaires, le 21 mai dernier. Musique et danse ont ponctué ce rendez-vous, avant les interventions de Florence Roch-Dehorter, Serge Bouiti Viaudo et Edgard Cyr qui ont circonscrit l'événement. Signalons que l'objectif du Rotary club international c'est de " Servir pour changer des vies".

Et comme l'a rappelé Serge Bouiti Viaudo, cette organisation mène ses actions, qu'elle veut durables, en se concentrant sur sept axes stratégiques : la promotion de la paix, la lutte contre les maladies, l'approvisionnement en eau potable, l'assainissement et l'hygiène, la santé de la mère et de l'enfant, l'éducation et le développement des économies locales ainsi que l'environnement. Par ailleurs, le président du Rotary club Ndjindji a appelé chacun à "servir les autres pour changer des vies, pour un monde meilleur et équitable". Il a invité à plus de solidarité et de soutien vis-à-vis des personnes défavorisées en ce contexte difficile.

Au cours de la soirée, les Rotary Clubs Doyen et Ndjindji ont collecté des fonds à travers, entre autres, une tombola et de nombreux partenaires ayant subventionné des roues rotariennes à hauteur de plusieurs millions de FCFA. Ces fonds permettront de financer leurs actions humanitaires qui vont s'ajouter aux nombreux projets déjà réalisés en faveur des personnes démunies de la place. Des œuvres de bienfaisance qui contribuent à améliorer les conditions de vie de la population et qui se font grâce aussi aux partenaires et aux donateurs que Florence Roch-Dehorter a tenu à remercier. "Leur présence atteste que nous allons dans le bon sens", a-t-elle lancé. Les Rotariens et Rotariennes ainsi que les Rotaractiens et Rotaractiennes ont exprimé leur satisfaction de renouer avec les galas annuels, qui n'ont pas pu être organisés pendant deux ans à cause de la covid-19.

Donnant l'importance de ceux-ci, le gouverneur Edgard Cyr Tougouma, qui a effectué le déplacement de Libreville (Gabon), a expliqué: "Ce n'est pas pour faire la fête que nous organisons ce type de gala, c'est pour que, à travers les tombolas, nous puissions collecter plus de moyens pour réaliser des projets permettant de soulager la population qui est dans le besoin". Le gouverneur du district 9150 s'est dit satisfait des efforts fournis par les deux Rotary club de Pointe-Noire, efforts qui, selon lui, méritent des encouragements du Rotary club international. "Nous avons à Pointe-Noire des Rotariens et des Rotariennes formidables qui, en plus, réalisent des actions à impact durable", a-t-il reconnu.

S'agissant d'encouragement, au cours de la soirée, Marc Grégoire et Philipe Lekoba, des Rotariens de Pointe-Noire engagés de longue date, ont reçu des médailles de reconnaissance pour leur générosité financière, leur implication et leur dynamisme à servir les autres. La tombola organisée au cours de la soirée a fait plusieurs heureux. Les gagnants ont reçu divers prix (moto, voyages, ordinateur, téléphone, bons d'achats... ). Notons que les fonds collectés vont permettre de financer et de réaliser des projets comme la construction de forages d'eau, la réfection d'écoles et de maternités ainsi que la fabrication des tricycles pour soulager des personnes handicapées par la poliomyélite.