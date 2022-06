Afrique: Forum Africa Health ExCon - Jean-Jacques Mbungani présente la situation sur la couverture vaccinale au pays

En séjour au pays des pharaons où il prend part au Forum Africa Health ExCon, dont l'ouverture officielle a été présidée par le chef de l'Etat Abdel Fattah El-Sisi, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani, a présenté un tableau bilan de la vaccination en Afrique et, particulièrement, en République démocratique du Congo (RDC), tout en se fondant sur les estimations de couverture telles qu'indiqué par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Fonds des Nations unies pour l'enfance, de 1980 à 2019.

Selon les statistiques, les pays de l'Afrique du Nord ont atteint une couverture sanitaire de 88% alors que celle de l'Afrique de l'Est et du centre était estimée à 66% (performances les plus faibles lorsque l'on considère les régions du monde). Cependant, certains pays situés dans la région de l'Afrique centrale ont enregistré des performances au-delà de la moyenne régionale. En 2019, parmi les dix pays ayant plus d'enfants zéro - doses (non vaccinés en DTC1) dans le monde, trois se situaient en Afrique dont le Nigeria ; la RDC et l'Ethiopie. Plus récemment, a indiqué le ministre congolais de la Santé, les pays africains n'ont pas été épargnés par la survenue de la pandémie de covid-19. Celle-ci a été un nouveau chapitre menaçant les progrès des performances en matière de vaccination.

Pour le ministre Jean-Jacques Mbungani, de nombreux pays dont la RDC ont connu des chocs qui ont mis en péril leur vaccination à la suite de cette pandémie ainsi que l'éclosion des épidémies d'Ebola, de rougeole, de polio ainsi que les ruptures de stocks en vaccins. Après cette conférence, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a profité de l'occasion pour visiter quelques stands d'exposition de circonstance.

Arrivé le 4 juin dernier au Caire, Jean-Jacques Mbungani avait, bien avant, participé à la quatrième session ordinaire du Comité technique spécialisé sur la santé, la population et le contrôle de drogues. Cette rencontre convoquée par l'Union africaine a été placée sur le thème " Faire progresser l'action en faveur de la sécurité sanitaire et du bien-être socio-économique de la population africaine : la nutrition comme intervention de valeur ".

Le Forum Africa Health ExCon en Egypte vise à solidifier et renforcer les relations et l'unité entre les Etats africains dans le domaine de la santé. Il ouvre surtout les portes à une immense exposition du secteur de la santé et a pour thème " La promotion de la santé dans le continent à travers la promotion de la production et de l'approvisionnement en médicaments locaux ". Notons que plusieurs membres des différents gouvernements africains ont pris la parole au cours de la deuxième journée de ces assises.