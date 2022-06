Congo-Brazzaville: Distinction - Huit journalistes récompensés par l'ONG "Viens et vois"

Les professionnels des médias des différents organes de presse audiovisuelle et écrite ont reçu, le 5 juin à Brazzaville, des attestations lors de la célébration du vingt-deuxième anniversaire de l'Organisation non gouvernementale (ONG) en charge des aveugles dénommée " Viens et vois ", couplée à la Journée du sourire, au ministère des Affaires étrangères.

L'émulation est un signe de reconnaissance envers les journalistes qui se sont dévoués à la cause de l'ONG "Viens et vois". Dans la presse écrite, Lydie Gisèle Oko, du journal "Les Dépêches de Brazzaville" a été parmi les récipiendaires. Ils ont reçu des attestations de reconnaissance et des trophées traduisant l'image d'un messager, de drapeau congolais, téléphones portables ainsi que des pagnes.

Pour les récipiendaires, le prix est impressionnant car le travail abattu par "Viens et vois", en scolarisant les enfants handicapés visuels, reste étonnant chaque fois quand ils couvrent leurs activités. " Plus impressionnant encore, est le prix que nous venons de recevoir ce jour. Puisque pour nombreux d'entre nous, c'est une première durant toute notre carrière professionnelle qui va de dix à plus de vingt ans ", ont-ils déclaré. Par ailleurs, ils ont exprimé leur reconnaissance à l'ONG et, aux responsables de leurs organes respectifs, la gratitude pour la validation et publication des informations de l'organisation. Le président Emerson Massa a souligné à cette occasion l'importance des médias pour la visibilité de son organisation. En effet, il a signifié que l'idée d'associer les médias à ses différentes activités émanait d'un dicton : " Les paroles s'envolent, les écrits restent".

" Il fut créée en 2000, à Brazzaville, plus précisément à l'Alliance biblique au Congo, une commission de travail spécifique aux aveugles dénommée Viens et vois, lieu de rencontre, de partage et surtout d'édification ", a-t-il déclaré, ajoutant que " véritable solution aux freins que j'ai rencontrés dans l'appropriation de la vérité biblique par le braille puisqu'incompris à ce moment-là ". Emerson Massa a indiqué qu'il tenait à honorer les journalistes qui ont cru en eux dès les premières heures avec les récompenses qui sont proportionnelles à leurs moyens actuels. Par ailleurs, il a émis à ces derniers le souhait de continuer à les soutenir.