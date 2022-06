Maroc: Meknès - Hommage appuyé à l'historiographe du Royaume, Abdelhak El Mrini

Meknès — Un hommage appuyé a été rendu au porte-parole du Palais Royal et historiographe du Royaume, Abdelhak El Mrini, à l'occasion d'une rencontre organisée, lundi à Meknès, en présence d'un parterre d'universitaires et d'intellectuels.

Initiée par la Fondation "Hand In Hand pour le développement durable-Meknès", cette rencontre a été l'occasion de mettre l'accent sur le long parcours professionnel de M. El Mrini et la multitude de fonctions qu'il a occupées ainsi que sur les services louables qu'il a rendus à la Patrie.

La rencontre a été marquée par les nombreux témoignages présentés par les intellectuels et les universitaires participants, qui lui ont rendu un hommage bien senti pour ses valeurs et ses contributions dans les différents domaines.

L'universitaire et professeur d'histoire à l'Université Moulay Ismail de Meknès (UMI) Mohamed Zine El Abidine El Hoceini a souligné la singularité de la personnalité de M. El Mrini et ses qualités humaines, intellectuelles et professionnelles, étant donné qu'il a occupé plusieurs fonctions.

M. El Hoceini est revenu sur le long et riche parcours de M. El Mrini qui en fait une grande personnalité ayant contribué au développement à plusieurs niveaux.

De son côté, la présidente de la Fondation "Hand In Hand pour le développement durable-Meknès", Naima Benfaida a salué une personnalité nationale connue pour son intérêt à l'histoire, à la culture et à la littérature, ajoutant que les différentes fonctions qu'il a occupées et ses contributions lui ont valu le respect et l'admiration de tous.

Natif de Rabat en 1934, M. Abdelhak El Mrini a obtenu une licence ès Lettres de la Faculté des Lettres de Rabat en 1962. En 1989, il a décroché un Doctorat d'État en Lettres de l'Université Sidi Mohamed Benabdellah de Fès.

Aux côtés de son travail dans le domaine de l'éducation durant plusieurs années et des hautes fonctions, M. El Mrini est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont "L'Armée marocaine à travers l'Histoire" paru en 1968.