Congo-Kinshasa: Covid-19 - 104 nouvelles contaminations et 2 nouveaux décès le 31 mai 2022

*Covid-19 en RDC, la situation générale est restée stable et sous contrôle dans l'ensemble du pays, telle que le ministre de la Santé l'a présentée à la 56e réunion du conseil du gouvernement. 104 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés dans la journée du 31 mai 2022 sur 897 échantillons testés.

Les 104 cas ont été détectés dans trois provinces : Kinshasa, 95 cas ; Lualaba, 8 cas et Haut-Katanga, 1 cas. Toujours selon les chiffres officiels présentés au gouvernement pour la même date, un cas de guérison a été notifié et 2 nouveaux décès ont également été enregistrés à Kinshasa. Autres chiffres officiels publiés : 40 patients hospitalisés à Kinshasa et 210 malades suivis à domicile dans le Lualaba. Et concernant la vaccination, les meilleures performances ont été observées la semaine dernière dans ces provinces : Kasaï-Oriental, 16,2% ; Sankuru, 8,97% ; Mongala, 5,1% ; Nord-Ubangi, 3,7%, Haut-Uélé, 3,1% ; Kwilu, 2,50% ; Kinshasa, 2,4%. Par ailleurs, le pourcentage de vaccination pour les agents de santé ciblés à travers le pays n'a représenté à cette date que 8,3%.

**En dehors des frontières de la RDC et de l'Afrique, le port du masque n'est plus obligatoire en Grèce et à Chypre. C'est la saison touristique pour ces deux pays méditerranéens.Enfin, Covid-19, volet recherche, selon une étude menée par des chercheurs français, les chiens détectent le virus aussi bien que les tests PCR. Cette étude s'est basée sur 335 personnes et les expériences ont prouvé que les chiens s'arrêtaient toujours sur un échantillon de sueur des personnes dont le test était positif, ce qui était le contraire lorsqu'ils se trouvaient devant un échantillon de sueur déclaré négatif.

Le fait de vacciner un enfant contre le Covid-19 augmente-t-il le risque qu'il contracte une hépatite aiguë ?

Réponse de l'OMS : d'après ce que nous savons à ce stade, les théories selon lesquelles des cas d'hépatite aiguë seraient liés aux vaccins contre le Covid-19 ne sont pas fondées. La grande majorité des enfants affectés n'avaient pas été vaccinés.

Action de partenaire Les vaccins anti-Covid-19 sont interchangeables. Suivez les précisions du Dr. Alain Ngashi, Coordonnateur de la vaccination en RDC.