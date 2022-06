Afrique: " On a bien réussi notre entame et c'est très important ", Aliou Cissé coach des Lions

" Il est un peu tôt de faire un bilan. Parce que c'est un bilan que vous me demandez de faire. Je crois que le bilan en réalité on le fera à la fin de la rencontre demain. Mais ce que je peux retenir de cette première journée des éliminatoire de la Côte d'ivoire on a bien réussi notre entame et c'est très important dans ces qualifications là de bien renter dans cette compétition là en gagnant.

C'est ce que nous avons fait. C'est vrai que de samedi à demain on n'a pas eu beaucoup de temps de travaille. On a plutôt misé sur la récupération avec les kinés, avec nos médecins pour que justement les garçons reviennent à leur meilleurs niveaux rapidement pour le match de demain. Hier, on a fait une séance pour les garçons qui ont peu joué ou peut-être même pas joué du tout pour essayer un moment de mettre tout le monde sous la même forme.

Demain on verra, voila donc, aujourd'hui c'est la dernière séance normalement jusqu'à présent il n'y a pas de blessure. Il n'y a rien du tout. Normalement tous les joueurs seront Ok. Demain on verra la composition d'équipe qu'on mettre en place