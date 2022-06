Sénégal: Atelier de finalisation des modules de formation sur la petite enfance

Dakar — L'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits (ANPECTP), en partenariat avec le Groupement des éducateurs sans frontière (GREF) a ouvert mardi, un atelier de finalisation des modules de formation destinés aux membres des collectifs départementaux des encadreurs de la petite enfance.

L'atelier de trois jours regroupe des membres du GREF et des agents de l'ANPECTP, des points focaux de la petite enfance dans les inspections de l'éducation et de la formation.

"Cette rencontre qui porte sur la finalisation des modules de formation, permettra de dégager une feuille de route, afin de dérouler les sessions de formation au début de l'année scolaire 2022-2023", a indiqué, la directrice de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, Maïmouna Cissokho Khouma.

Intervenant à l'ouverture de l'atelier, elle a souligné que l'approche co-construction et la démarche inclusive utilisées, avec la mobilisation conjointe d'acteurs sur terrains, ont favorisé un enrichissement mutuel fondé sur une option de recherche-action, visant un perfectionnement continu des acteurs et une mutualisation d'expériences et de stratégies de formation.

Elle a rappelé que le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence (PAQUET-EF), dans son axe stratégique qualité améliorée, vise l'amélioration de l'environnement et de l'apprentissage ainsi que la réforme du dispositif de formations initiale et continue des enseignants et des curricula.

Il s'agira, d'après elle, de développer "à tous les niveaux, des stratégies soutenables permettant aux enseignants, formateurs, éducateurs et chercheurs d'avoir des compétences professionnelles renforcées pour développer des enseignements-apprentissages de qualité et pertinents".

"Nous reprenons nos activités après la crise sanitaire qui nous a éloigné du Sénégal depuis 2 ans, où nous avions fait un diagnostic dans 3 régions pilotes Dakar, Saint-Louis et Kaolack, pour déterminer les objectifs des modules permettant de mettre en place des formations sur ces phases pilotes", a expliqué la coordonnatrice de la mission petite enfance au GREF, Françoise Traversat.

"Nous venons reprendre les travaux interrompus par la crise sanitaire et continuer à travailler avec vous pour élaborer un plan de formation dans les trois thématiques retenues lors du séminaire de 2020", a-t-elle précisé.

Dans la perspective d'une mise en échelle, pour que les encadreurs de toutes les régions puissent bénéficier de la formation, a-t-elle ajouté, il leur faudra ensemble, trouver d'autres financements. Car en fin 2024, l'agence française de développement ne pourra plus financer ce projet.

"Nous sommes une petite association de taille moyenne avec 400 membres qui œuvre dans 19 pays, dont le Sénégal avec qui, nous avons un partenariat", a quant à elle, souligné, la représentante du GREF au Sénégal, Danielle Bertrand.

Elle a indiqué que le principe de l'association est travailler dans une logique de partenariat.