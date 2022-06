Nigeria: Un prêtre enlevé, alors que le pays est toujours sous le choc du massacre de l'église d'Owo

Abuja — Alors que l'on ne sait toujours pas qui est responsable du massacre de l'église Saint-François-Xavier à Owo, dans l'État d'Ondo (sud-ouest du Nigeria), qui a eu lieu le dimanche 5 juin (voir Fides 6/6/2022), on a appris que quelques heures avant l'attaque, un prêtre catholique avait été enlevé à Obangede, dans la zone de gouvernement local d'Okehi, dans l'État de Kogi, limitrophe d'Ondo. Le père Christopher Itopa Onotu, pasteur de l'église Our Lady of Perpetual Help, aurait été enlevé le samedi 4 juin, mais la plupart des paroissiens n'ont réalisé sa disparition que le lendemain matin, car ils ne l'ont pas vu arriver pour célébrer la messe de Pentecôte. Des témoins ont rapporté que des hommes armés sont entrés dans le presbytère vers 21 heures et ont enlevé le prêtre par la force.

Selon les rapports, les hommes armés ont forcé une fenêtre et la porte d'entrée pour entrer dans l'appartement du père Onotu et l'ont battu avant de l'emmener.

Un témoin a déclaré que les criminels sont partis dans la voiture du prêtre et que, bien qu'ils n'aient pas pris les deux téléphones portables du prêtre, ils ont tout de même pris les cartes SIM des appareils.

Entre-temps, les autorités nigérianes ont publié le bilan officiel de l'attaque de l'église d'Owo. L'Agence nationale de gestion des urgences fait état de 22 morts et de 50 blessés ; auparavant, la presse avait annoncé qu'il y avait au moins 50 victimes inclus des enfants et des jeunes. Pour l'instant, les autorités ne sont pas déséquilibrées quant à la responsabilité de l'assaut, qui semble avoir été organisé et exécuté par un groupe bien armé et entraîné. Comme le rapportait hier Fides, l'assaut a été précédé d'au moins une première explosion à l'extérieur de l'église, suivie d'une fusillade qui a touché les fidèles alors qu'ils quittaient l'édifice du culte à la fin de la messe de Pentecôte. La police déclare avoir récupéré des munitions artisanales non explosées et de nombreux obus d'AK-47 (Kalachnikov).

L'agression a été condamnée par les Évêques nigérians qui appellent le gouvernement à son devoir d'assurer la sécurité de tous les Nigérians (voir Fides 6/6/2022). Le président du Conseil des laïcs catholiques du Nigeria, Sir Henry Yunkwap, a averti que l'inaction du gouvernement aurait des conséquences très graves pour la stabilité du pays car elle encouragerait la mise en place de formations d'autodéfense. "Tout gouvernement qui ne peut assurer la sécurité de son peuple lui dit indirectement de se défendre par tous les moyens possibles", a déclaré M. Yunkwap. "Nous sommes vraiment fatigués des mots, nous voulons de l'action et l'arrestation urgente et la poursuite des auteurs de cet acte maléfique", a-t-il conclu, espérant que les tueurs répondront de leurs actes criminels devant la loi.