Afrique: Préparation - Match amical contre le CapVert en gestation

Deux matches, une défaite et un match nul. Madagascar est classé provisoirement en lanterne rouge. Il reste encore quatre matches en vue des qualifications à la Coupe d'Afrique des nations 2023 (Côte d'Ivoire).

La prochaine étape sera la double confrontation contre le Centrafrique, comptant pour la troisième et la quatrième journée pour le groupe E.

Ces matches sont programmés entre le 19 et le 27 septembre. " On va trouver des solutions pour les prochains matches. Les absents des deux premières rencontres rejoindront, j'espère, le groupe à savoir Jeremy Morel, Marco Ilaimaharitra et Romain Metanire " a annoncé le sélectionneur Nicolas Dupuis lors de la conférence de presse après match. " Même si c'est encore une proposition, je peux vous annoncer qu'on va jouer un match amical contre le Cap-Vert en Luxembourg " a-t-il soufflé sans préciser la date. En outre, le technicien français ira prochainement en Espagne dans le but trouver d'autres expatriés.

Et au pays, il va assister et détecter d'autres locaux durant la finale de l'OPL de ce dimanche, CFFA contre Ajesaia, à Vontovorona. " Je vais prendre en main vingt joueurs locaux et les préparer techniquement pendant une semaine avant le regroupement de tout le groupe " avance le coach.