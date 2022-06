Afrique: Les "Verts" pour une 7e victoire contre la Tanzanie

Algérie — L'équipe nationale de football affrontera mercredi à Dar Es-Salam (17h00 algériennes), son homologue tanzanienne pour la 11e fois de son histoire, dont la première remonte à 1973, à l'occasion de la 2e journée (Gr.F) des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023 en Côte d'Ivoire (23 juin - 23 juillet).

Les "Verts" mènent largement dans les confrontations directes avec six victoires, contre trois nuls et une seule défaite (2-1) concédée en 1995 à Dar Es-Salam , en qualifications de la CAN-1996, alors que la dernière confrontation (victoire: 3-0) avait eu lieu en 2019, lors du second sacre historique de l'Algérie en terre égyptienne.

Toutefois, l'Algérie a réalisé son meilleur résultat en qualifications du Mondial-2018 en terrassant les "Taifa Stars par (7-0) au stade Mustapha Tchaker de Blida après avoir arraché le nul à Dar Es-Salam (2-2), grâce à un doublé du meilleur buteur de la sélection nationale, Islam Slimani.

Algériens et Tanzaniens se sont affrontés à 8 reprises en compétitions officielles (Jeux africains, CAN et Mondial), et deux rencontres en amical.

Côté buteurs, c'est le meilleur goleador du football algérien Islam Slimani qui mène la danse avec cinq buts inscrits en trois matchs.

Historique des matchs, Algérie-Tanzanie:

28 janvier 1973 (Jeux africains-Lagos)

Algérie - Tanzanie 4-2

Buts: Mustapha Dahleb (29e, 56e), Rachid Dali (65e, 77e)

21 janvier 1995 à Dar Es-Salam (Qualif CAN)

Tanzanie - Algérie 2-1

But:: Kamel Kaci-Said (13e)

30 septembre 1995 à Alger (Qualif CAN)

Algérie - Tanzanie 2-1

Buts: Hozza (2csc), Amrouche (59e)

4 octobre 1997 à Dar Es-Salam (amical)

Tanzanie - Algérie (0-1)

But:: Ali Dahleb (69e)

3 septembre 2010 à Blida (Qualif - CAN)

Algérie - Tanzanie 1-1

But: Adlène Guedioura (45e)

3 septembre 2011 à Dar Es-Salam (Qualif.CAN)

Tanzanie - Algérie (1-1)

But: Fahem Bouazza (55e)

14 novembre 2015 à Dar Es-Salam (Qualif.Mondial)

Tanzanie - Algérie (2-2)

Buts: Slimani (71e, 75e)

18 novembre 2015 à Blida (Qualif.Mondial)

Algérie - Tanzanie (7-0)

Buts: Brahimi (1'), Ghoulam (23e, 59e s.p), Mahrez (43e), Slimani (49e

s.p, 79e) et Medjani (72e).

9 . 22 mars 2018 à Alger (amical)

Algérie - Tanzanie (4-1)

Buts: Bounedjah (13e, 80e), Kapembé (44e csc) et (53e).

1er Juillet 2019 au Caire (CAN-Phase finale)

Algérie - Tanzanie 3-0

Buts: Slimani (34e), Ounas (39e, 45+1).

Totaux: J G N P BP BC

Algérie 10 6 3 1 26 10

Tanzanie 10 1 3 6 10 26.