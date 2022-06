Cote d'Ivoire: Patrick Achi aux producteurs de café-cacao - "Vous avez raison de magnifier cet Homme d'engagement qui a redonné espoir à tout un peuple"

document

"Quel immense plaisir de me retrouver aujourd'hui à Yamoussoukro parmi vous, à l'occasion de cette belle journée d'hommage et de reconnaissance aux producteurs de Café et cacao. C'est pour moi un très grand plaisir de me retrouver à Yamoussoukro, à un Homme d'exception, notre Président, S.E.M Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire.

Et ce bonheur est d'autant plus grand que grâce à vous, parce que je sais que vous êtes là depuis hier, dans ce magnifique stade que le Président de la République a offert à Yamoussoukro, que la Côte d'Ivoire a gagné le match. Merci ! Merci pour ce bonheur.

Quel bonheur également de contempler cette mobilisation extraordinaire. Vous êtes venus de toutes les régions productrices de café-cacao, vous êtes ici rassemblés, à Yamoussoukro, ville du Père fondateur de la Côte d'Ivoire, le Président Félix Houphouët-Boigny pour célébrer ensemble notre Président Alassane Ouattara, notre agriculture et notre pays tout entier.

Je salue et remercie le Ministre d'Etat, Ministre de la Défense pour sa participation à cette journée de fête, lui qui veille chaque jour et chaque nuit à la sécurité, à la tranquillité de notre pays avec l'engagement de toutes nos forces armées. Nous tous, planteurs de café et de cacao, car j'ai moi-même travaillé dans le champ de cacao de mon père, nous tous lui disons merci parce qu'il y a beaucoup mois de coupeurs de routes !

Merci Monsieur le Ministre d'Etat ! Je voudrais à la suite du ministre d'Etat, Ministre de la défense, saluer également le Ministre d'Etat, Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural pour son engagement sans faille pour la cause des producteurs de Côte d'Ivoire, mais également pour la modernisation de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Il est sur tous les fronts, et dans les cultures d'exportations, et dans le vivrier, et il est l'instrument de la modernisation de notre agriculture que SEM président de la République a bien voulu utiliser.

Merci Monsieur le Ministre d'Etat pour votre engagement, nous avons foi en vous, et nous savons que vous allez faire en sorte que le rêve du Président pour les producteurs devienne une réalité. Je voudrais également féliciter la dynamique équipe dirigeante du Conseil café-cacao, avec Monsieur Siaka Coulibaly, le Président du Conseil d'Administration et, bien sûr le valeureux et non moins intrépide Monsieur Yves Koné, Directeur général du Conseil Café-Cacao, cher frère, merci pour ton combat inlassable pour les paysans et les producteurs, merci de faire en sorte que le Conseil Café-cacao relève toujours plus haut le flambeau ivoirien du café-cacao.

Merci pour votre participation, merci pour cette mobilisation exceptionnelle, merci pour la réussite de cette filière. Je remercie enfin tous ceux qui nous font l'honneur d'être à nos côtés pour rendre cet hommage si mérité au Président de la République, cet homme d'État rigoureux, éclairé et profondément humain, digne héritier du père fondateur de la Côte d'Ivoire.

Chers parents, productrices et producteurs de café-cacao

La Côte d'Ivoire moderne s'est construite grâce à vous, grâce à votre labeur. C'est grâce à vous que notre pays continue de conserver sa place de numéro un dans la production cacaoyère, avec plus de 40 % de la production mondiale. Je voudrais vous dire, au nom du Président de la République, que par votre travail, votre travail acharné de production de cacao dont le monde entier se régale, vous êtes la fierté de la nation tout entière !

Mesdames et Messieurs, Depuis l'indépendance de notre pays, l'état de santé de la filière café cacao a bien souvent déterminé la vitesse de notre développement. C'est le café-cacao qui a permis le miracle ivoirien des années 60-79 avec un pays qui a connu en Afrique un développement à nul autre pareil, mais également c'est avec la chute des cours mondiaux que dans des années 80, également quand les investissements se sont arrêtés, et le pays a connu des difficultés.

Mais c'est à partir de 2012, après que le Président Alassane Ouattara ait triomphé d'une décennie de crise que notre pays a commencé, sous son leadership avec l'engagement de 27 millions d'ivoiriens, un nouveau cycle de miracle et de performance économique et sociale extraordinaire.

En 10 ans, notre richesse par habitant a doublé, le taux de pauvreté a connu sa plus grande baisse depuis plus de 30 ans, le taux d'électrification et de couverture en eau potable ont bondi. Les investissements étrangers ont été multipliés par quatre pour atteindre 10 milliards de dollars en 2020, du jamais vu.

Ces résultats, nous les devons à la fois à la filière du café-cacao qui représente, à elle seule 40 % des recettes d'exportation de la Côte d'Ivoire, soyez donc remerciés, au nom de SEM le Président de la République, chers producteurs pour vos efforts, qui ont permis que nous apportions tous à ce pays qui le mérite tant, ce développement.

Valeureuses productrices, valeureux producteurs de café-cacao,

Vous le savez mieux que quiconque, ces résultats ont été, certes atteints par votre travail, mais ont été également obtenus par un leadership. Quelle que soit la qualité de votre travail, quelle que soit la qualité de vos efforts, quelle que soit la qualité de votre force, quelle que soit la vitesse à laquelle vous courez, s'il n'y a pas quelqu'un pour vous indiquer le bon chemin, vous allez à votre perte.

C'est le leadership éclairé du Président qui a permis, avec vos efforts, à la Côte d'Ivoire d'être là où elle est aujourd'hui, et qui fait d'Abidjan le petit Paris d'Afrique de l'Ouest. Je voudrais donc ensemble que nous puissions par ma voix, dire merci comme vous l'avez fait, au Président de la République.

Et dire également, avec vous merci au Président pour cette réforme extraordinaire qui a été entreprise avec le Conseil Café Cacao et qui fait qu'on a une stabilité des prix. Depuis la réforme de la filière, le prix est affiché, il est stable, il est connu, il ne change pas. Celui qui vient te trouver au bord du champ, il connait le prix et toi aussi tu connais le prix.

C'est cela la stabilité du prix et on le doit au Président Alassane Ouattara. Nous devons également au Président Alassane Ouattara, le niveau de prix. Jusqu'en 2012, le maximum que le prix ait atteint, jusqu'en 2010, c'était 700 francs le kilo. Il a fallu l'arrivée du Président Alassane Ouattara, pour qu'effectivement on atteigne le prix de 1000F CFA le kg lors de la campagne 2020-2021.

Mais en plus avec la traite de café-cacao, le Président a, avec son frère Nana Akufo-Addo du Ghana, défini une stratégie commune de commercialisation qui fait que 400 dollars sont rajoutés au prix du marché et remis au paysan pour augmenter le prix d'achat. Tous ces efforts ont été faits pour que le niveau de vie des producteurs augmente.

Parce que le souci principal du Président, et ce sont les instructions qu'il nous a données, c'est que chaque ivoirienne, chaque ivoirien, connaisse une amélioration constante de son niveau de vie. Que ce niveau de vie s'accélère, qu'il ait accès à l'eau, qu'il ait accès à l'électricité, qu'il ait accès aux routes, qu'il ait accès au transport, qu'il ait accès au logement, en un mot qu'il est accès à la nourriture, source de tout développement et il fait tout pour cela. Je voudrais ensemble que vous lui fassiez un ban d'applaudissement.

Il a également, à travers la caisse, augmenté le travail en milieu rural, pour amener l'eau, l'électricité, des pistes rurales, avec le Fonds d'Investissement en Milieu Rural du CCC. Mais en plus de tout cela, dans le cadre de sa vision 2030, le Président de la République a estimé que vendre cette matière première brute comme ça, ne rapporte rien au paysan.

Malgré tous les efforts, malgré l'augmentation des prix, le niveau est encore bas. Parce que le cacao que vous produisez, entre le prix auquel on l'achète au bord du champ, et chocolat qui est vendu chez le consommateur, le prix de vente du chocolat pour toute la consommation, c'est 138 milliards de dollars, c'est-à-dire 8 300 milliards de nos francs, ça c'est le prix auquel on vend le cacao.

Mais vous on vous l'achète à 480 milliards, pourquoi ? Parce que le cacao vendu n'est pas transformé, ce chocolat n'est pas produit ici, il a donc pris la décision d'augmenter la quantité de chocolat transformée, d'accélérer la construction des usines de chocolat ici en Côte d'Ivoire pour l'exporter.

De façon à ce que ça ne soit plus 480 milliards qui soient le revenu de ceux qui le consomment et qui le transforment, mais que ce soit plus de 1000 et 2000 milliards qui puissent effectivement être le revenu de l'Etat, et naturellement le revenu des paysans. Plus on transforme le cacao ici, plus le prix auquel on l'achète est élevé.

Lorsqu'on fixe le prix sur marché international, le Président de la République demande au ministre de l'Agriculture, au CCC, et à ses collaborateurs, de se réunir pour voir quel est l'impact et le prix auquel on doit vous l'acheter. Et on se réunit et on discute.

Chaque fois qu'on s'est réuni, et Dieu m'est témoin, le prix proposé par le Président a toujours été le plus élevé, parce qu'il estime que les paysans font un travail formidable, et que même si l'Etat doit investir dans les infrastructures, ceux qui doivent bénéficier du fruit de leur labeur, ce sont les paysans. Je voudrais vous dire également, chers parents, chers producteurs qu'au-delà de tout ceci, sachant que la situation est difficile et bien que les revenus des producteurs soient en hausse, avec les efforts qui sont faits, il a conscience de l'impact de la guerre qui est survenue en Europe, en Ukraine en termes de prix de produit pétrolier, en termes de prix du blé, en termes de denrées alimentaires. Il nous a donc instruit de tout mettre en œuvre pour plafonner les prix.

C'est ainsi que le prix du gasoil n'a pas évolué parce que l'Etat subventionne à plus de 180 milliards de FCFA déjà. Il nous a aussi instruits afin que le prix du blé avec lequel on fabrique le pain reste inchangé, pour que le prix du pain ne bouge pas. Et conséquemment bien sûr, le prix de nombreuses autres denrées alimentaires, pour que les prix n'augmentent pas sur les marchés. Tout cela pour vous témoigner à quel point, il accorde de l'importance aux producteurs, à leurs revenus et au bien-être de la population. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les remerciements que vous lui faites sont bien fondés.

Alors Oui, vous avez raison de magnifier cet Homme, de vision, de labeur et au grand cœur. Oui, vous avez raison de magnifier cet Homme d'engagement qui, en l'espace d'une seule décennie, a transformé radicalement et positivement le visage du pays et redonné espoir à tout un peuple. Oui, vous avez raison de magnifier ce Chef d'État au leadership éclairé dont l'exemple attire les regards de tout un continent et du monde entier.

Oui, vous avez raison de magnifier cet Homme qui dans la continuité de l'œuvre d'Houphouët a su redonner ses lettres de noblesse à notre agriculture et en fera demain, avec la transformation de l'agriculture d'exportation et de l'agro-alimentaire du vivrier, l'un des piliers de la prospérité de la Côte d'Ivoire de 2030 et une source de profit majeur pour toutes les populations.

Son combat est un combat noble et nous ne devons ménager aucun effort, dans tous les territoires du pays, pour soutenir sa vision et son ambition pour notre nation, préserver à tout prix la paix et la stabilité regagnées avec lui et grâce à lui, et sans lesquelles il n'y a ni avenir ni développement, ni progrès ni prospérité.

Merci Monsieur le Ministre d'Etat pour cette paix et cette stabilité, avec la sérénité que vous avez, le calme est dans le pays, la paix est dans le pays. Sans paix, sans calme, sans union il n'y a pas de développement, il n'a pas de producteurs, il n'y a pas de plantation, il n'y a pas d'avenir pour les enfants. Ce que le Président Alassane Ouattara nous a permis d'avoir de plus précieux, c'est grâce à la paix et la stabilité.

De grâce, aidons-le à les préserver, pour que demain l'œuvre qu'il a accomplie profite aux générations futures, de génération à génération. Comme Houphouët a su le faire jusqu'à aujourd'hui. Que Dieu lui donne santé et longue vie, afin qu'il continue de guider nos pas, nos progrès, nos rêves, nos succès ! Merci à vous chers producteurs, productrices de cacao ! Et que vive la Côte d'Ivoire unie, rassemblée et solidaire autour du Président de la République ! Je vous remercie."