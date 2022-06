Cote d'Ivoire: Légitime reconnaissance

"Le succès de ce pays repose sur l'agriculture ". Cette affirmation est du Président Félix Houphouët-Boigny qui a su écrire les lettres de noblesse de la Côte d'Ivoire sur le chemin de son développement grâce au binôme café-cacao. Ces deux spéculations ont été, pendant longtemps, et demeurent encore, les deux mamelles nourricières de l'économie nationale.

Comme Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara considère que les performances économiques du pays sont le fruit des durs labeurs des producteurs. Depuis son accession au pouvoir, il ne cesse de les soutenir par des mesures économiques et administratives afin d'assainir l'environnement dans lequel ils baignent, les protégeant, ainsi, des prédations. Les planteurs, très satisfaits de l'impact des réformes sur l'amélioration de leurs conditions de vie, ont traduit leur reconnaissance au Président de la République.

Pour sûr, c'est un événement qui fera date. Rarement, dans la jeune histoire de la Côte d'Ivoire, les producteurs de café et de cacao ne s'étaient autant mobilisés pour rendre hommage à un président de la République. Samedi dernier, ils étaient des milliers, venus des différentes contrées du pays, à se rassembler à Yamoussoukro.

Ainsi, en des mots choisis, les coopératives, syndicats, fédérations et autres groupements d'intérêt ont, par la voix de leurs porte-parole, dit un grand merci à celui qui a littéralement amélioré leurs conditions de vie en une décennie. En leur permettant de jouir du fruit de leur labeur ; ce qui était une chimère sous les deux précédents régimes politiques, de 1999 à 2011, qui avaient placé la filière sous coupes réglées, pour faire main basse, en toute impunité, sur les revenus des producteurs. Comme en témoignent amplement les nombreux scandales qui ont émaillé la gestion de cette filière il y a quelques années.

Avec la gouvernance d'Alassane Ouattara, les producteurs de café et de cacao ont retrouvé leur dignité et apprécient, pleinement, à sa juste valeur, ce que ce grand homme d'Etat, disciple d'Houphouët, a fait pour eux. D'où cette cérémonie qui n'est qu'une légitime reconnaissance à un bienfaiteur.

Justement, qu'ont gagné ces hommes et femmes qui cultivent avec force et engagement le cacao et le café ? Beaucoup de choses. Et pas n'importe lesquelles. En tout premier lieu, il y a l'organisation en profondeur de la filière. Les trois structures budgétivores créées sous le pouvoir Gbagbo (la Bourse du café-cacao pour la commercialisation- BCC ; l'Autorité de régulation du café-cacao- ARCC et le Fonds de développement des producteurs de café-cacao en charge des coopératives) ont été dissoutes et remplacées par une seule en charge de la gestion de la filière : le Conseil de régulation, de stabilisation et de développement de la filière café-cacao (Conseil café-cacao). Comme chez nos voisins ghanéens qui ont le Ghana cocoa board, le Conseil café-cacao a le mérite de mettre fin à la déperdition des fonds et surtout de permettre une gestion efficiente des revenus générés par le café et le cacao.

Ensuite, c'est l'un de ses combats forts, le chef de l'Etat s'est attelé, à garantir, à chaque campagne, un prix décent d'achat qui n'est jamais descendu en dessous de 725 FCFA le kilogramme. Pour la campagne 2021-2022, malgré la crise et la baisse constante des prix sur le marché mondial, le kilogramme du cacao est vendu à 825 FCFA. Avec l'engagement ferme du chef de l'Etat que les producteurs perçoivent, au moins, 60% du prix CAF.

A ces actions considérables , s'ajoutent l'octroi d'une subvention de 17 milliards de FCFA à la filière pour compenser les pertes enregistrées pour cause de la pandémie de Covid-19 et la mise en place de l'Initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana (ICCIG) ayant permis l'harmonisation des systèmes de commercialisation qui a abouti à la création du Différentiel de Revenu Décent (DRD).

Pour la petite information, le DRD a généré 500 milliards de FCFA pour les producteurs en 2020/2021. Ce qui est indubitablement non négligeable, en termes de revenus. Naturellement, il y a également, toujours au titre des acquis sous la gouvernance Ouattara, l'ambitieux et pertinent programme d'industrialisation du secteur café-cacao, qui vise à accroître la part de la chaîne de valeurs de la filière destinée aux producteurs, avec à la clé des revenus conséquents.

Quand on a autant reçu de quelqu'un, c'est tout à fait normal qu'on marque une halte pour lui exprimer sa gratitude. C'est tout le sens de la démarche de ces acteurs et opérateurs de la filière café-cacao que le Premier ministre Patrick Achi a, d'ailleurs, salué au cours de la cérémonie en ces termes plus qu'évocateurs : " Oui, vous avez raison de magnifier cet homme qui, dans la continuité de l'œuvre d'Houphouët, a su redonner ses lettres de noblesse à notre agriculture et en fera demain l'un des piliers de la prospérité de la Côte d'Ivoire de 2030 et une source de profit majeur pour toutes les populations. Son combat est un combat noble et nous ne devons ménager aucun effort, dans tous les territoires du pays, pour soutenir sa vision et son ambition pour notre nation... ".

Des propos forts qui achèvent de convaincre sur la farouche détermination du Président Alassane Ouattara de rendre toute leur place, dans ce pays, aux producteurs de café et de cacao. Véritables artisans du développement.

" Donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende ", avait dit un candidat à la présidentielle de 2010, aux paysans. C'est vraiment avec Alassane Ouattara que ce slogan, alors escroquerie morale, retrouve tout son sens. Les paysans ont effectivement le pouvoir.