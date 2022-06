Cote d'Ivoire: Kouto - Dominique Ouattara fait plus de 300 millions FCFA de dons

C'est sûr, la fête des mères édition 2022 restera gravée dans la mémoire des habitants de Kouto, département de Kouto, dans la région de Bagoué, au nord de la Côte d'Ivoire.

Non seulement les habitants de cette localité située à plus de 500 km de la capitale économique, ont reçu un hôte illustre, en la personne de la Première Dame Dominique Ouattara, présidente de la cérémonie, mais aussi ils ont été littéralement inondés de don. Car comme à ses habitudes, Mme Ouattara est arrivée dans la circonscription du député Bruno Nabagné Koné les bras chargés de cadeaux.

D'abord trois ambulances médicalisées et du matériel médical, notamment des tables d'accouchement, de consultation, d'hospitalisation, de pansement, des kits de pansement et des couffins pour l'hôpital général de Tingrela, le centre rural de Sahala et Samarosso. Ensuite, il y a eu des dons en semences et en engrais, des motos, des tricycles, des dabas, des brouettes, des bottes, des pulvérisateurs, bref, tout ce qu'il faut pour l'agriculture vivrière.

Et enfin, des jeux pour les écoles maternelles, du matériel informatique pour les lycées et collèges et du matériel pour les salons de coiffure et les ateliers de couture. Les instituts de formation féminine ont également reçu du matériel pour la pâtisserie. A cela s'ajoutent des dons en vivres. Le montant de tous ces dons s'élève à 300 millions de FCFA. Ce n'est pas tout, la Première Dame a également fait des dons en espèces aux différentes couches de la population pour un montant de 15 millions FCFA.

On comprend aisément qu'à la lecture de tous ces dons, les populations de la Bagoué, les cadres en tête, se soient levés pour faire un standing ovation à l'épouse du président de la République. Qui, en retour, a exprimé toute sa joie de communier avec ses sœurs de la région à l'occasion de cette célébration des mères.

Une fête dont elle connait toute la symbolique en tant que " mère et grand-mère. " Il est établi que les mamans sont celles qui forgent les hommes et les nations. Par leur amour et leur don de soi, elles réalisent quotidiennement des miracles car, à leurs yeux, aucun sacrifice n'est trop grand pour le bonheur de leurs enfants.

C'est donc à juste titre que la fête des mères qui symbolise l'infini ré connaissance que le monde entier doit aux mamans, soit un évènement festif au cours duquel elles bénéficient de toute nos attentions ", a déclaré " maman Dominique Ouattara " .

En venant célébrer la fête des mères à Kouto, elle a indiqué vouloir hommage aux femmes de la région de la Bagoué " connues pour leur courage et leur détermination remarquable pour améliorer les conditions de vie de leurs familles ". C'est pourquoi en plus de dons énumérés, la Première Dame a offert 5000 complets de pagnes wax aux élues du jour.

Cette fête des mères à Kouto a été organisée par la Fédération des groupements et associations féminines de la Bagoué (FEGAB), dirigée par Mme Diarra Salimenta Dembélé. La faîtière, a-t-elle indiqué, comprend 338 associations pour 3573 adhérentes.

Elle a expliqué que la fédération s'est donné pour objectif de contribuer à l'autonomie des femmes pour leur pleine participation au développement de la région. Pour cela, elle appuit les femmes en intrants et semences. Mais aussi aussi avec des moyens financiers.

Une initiative largement saluée par la ministre de la Femme, de la Famille et l'Enfant, Nassénéba Touré. " La structuration des femmes en réseaux associatifs, en faîtières, en unions d'associations, de coopératives, fait partie des moyens efficaces pour propulser les femmes vers le progrès. Ces structures constituent de formidables créneaux et espaces de promotion sociale et économique de la femme ", dira-t-elle à cet effet.

Nassénéba Touré n'a pas manqué de saluer le plaidoyer de la Première Dame au cours du 2è caucus sur le genre à la Cop 15 sur la désertification, tenu au mois de mai à Abidjan. Un plaidoyer qui portait sur la réduction de la vulnérabilité des femmes face aux conséquences du changement climatique ( la sécheresse et la dégradation des sols). " C'est de ces femmes qu'il s'agit ", a-t-elle déclaré, faisant ainsi référence aux femmes du monde rural.

Député de Kouto et parrain de la FEGAB, le ministre de la Construction et du Logement Bruno Nabagné Koné a exprimé toute sa gratitude à la first lady ivoirienne pour avoir effectué le déplacement jusqu'à Kouto. Il est revenu sur tous les bienfaits du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire (FAFCI). Fonds mis en place par la Première dame pour faciliter l'accès des femmes au microcrédit. " Le FAFCI sublime les potentialités entrepreneuriales de la femme. Merci d'avoir donné aux femmes leur dignité ", a-t-il adressé à son illustre hôte.

Bien évidemment il y a toujours de l'ambiance à une fête de femmes. Les artistes JC Pluriel, Debordo Likunfa, Mawa Traoré et Affou Keita ont donné un cachet particulier à la fête, en faisant monter le mercure à intervalles réguliers. Il y a aussi eu le gigantesque défilé des femmes d'associations, des trois départements de la Bagoué ( Boundiali, Kouto et Tingrela) et des femmes du corps enseignant qui ont fait de cette fête des mères un évènement riche en couleurs.

ŒILLERES

Des dons pour la Première Dame

Mme Dominique Ouattara n'est pas revenue de Kouto les bras vides. Aussi bien les cadres de ce département que ceux de la Bagoué lui ont offert des cadeaux. Notamment une sculpture du calao, oiseau symbole du peuple sénoufo, des pagnes traditionnels, des bœufs, des pintades, un bélier et un cheval blanc. Don de la reine de la Bagoué, la députée de Tingrela, Traoré Mariam.

Le corps diplomatique en grand nombre

Plusieurs diplomates dont l'ambassadeur de France, de Mauritanie, du Nigeria et du Canada ont effectué le déplacement de Kouto. Parmi les personnalités, on comptait les épouses d'ambassadeur, des membres du gouvernement, l'épouse de la haute autorité pour la bonne gouvernance Mayélé Coulibay, l'épouse du président du Sénat, du Premier ministre, de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et de l'inspecteur général de l'Etat, Anne Marie Haoua.