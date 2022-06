Cote d'Ivoire: Café-Cacao - Les producteurs présentent les acquis et leurs doléances

Le Président Alassane Ouattara incarne Félix Houphouët-Boigny, a relevé le porte-parole des producteurs Kanga Koffi, lors du grand hommage au chef de l'Etat Alassane Ouattara, le samedi 4 juin 2022 à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro.

Il a affirmé que sa gestion des biens et des hommes au sommet de l'Etat est conforme aux sillons tracés par le Président Houphouët. " Il est dans la droite ligne de son père spirituel. La Côte d'Ivoire est transformée sous son leadership. Elle est en chantier du Sud au Nord, de l'Est à l'Ouest et au Centre. Pour toutes ces actions, les planteurs de café cacao de Côte d'Ivoire lui disent merci ",a-t-il fait savoir.

Le porte-voix des producteurs a exprimé leur gratitude au Président Ouattara pour le maintien du prix du kilogramme de cacao à 825 FCFA pour la campagne 2021-2022 malgré la baisse constante des prix sur le marché mondial.

Les producteurs apprécient également le respect de son engagement de leur payer au moins 60% du prix CAF ; le rapprochement de la Côte d'Ivoire et du Ghana à travers l'Initiative cacao, une réponse à la volonté du président de la République pour la mise en œuvre du prix plancher de vente du cacao.

Le porte-parole des producteurs a relevé que le Président Alassane Ouattara a permis l'harmonisation des systèmes de commercialisation. Cela a abouti à la création du différentiel de revenu décent (DRD) qui a généré 500 milliards de FCFA au profit des producteurs en 2020-2021. En outre, comme acquis, le président de la République a octroyé une subvention de 17 milliards de FCFA à la filière pour compenser les pertes enregistrées à cause de la pandémie de Covid-19.

Au nom de tous les producteurs, Kanga Koffi a rendu un vibrant hommage à la Première Dame de Côte d'Ivoire pour son implication personnelle et son combat contre les pires formes de travail des enfants dans la cacao-culture. Et pour toutes les actions qu'elle mène pour le bien-être des producteurs et leurs familles.

Comme doléances, les producteurs demandent la mise en place d'un fonds, d'une sécurité sociale, de l'assurance maladie des producteurs de Côte d'Ivoire, la construction d'un hôtel de cinq étoiles dédié aux producteurs à Yamoussoukro, la création d'une banque agricole pour le financement de leurs activités agricoles.