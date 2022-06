Cote d'Ivoire: Développement économique du Faso - Bolloré Transport & Logistics à la rencontre des patrons d'entreprises

Bolloré Transport & Logistics a participé, à travers ses filiales ivoirienne et burkinabè, à la Rencontre des patrons du Burkina Faso (Repab) les 2 et 3 juin 2022, à Ouagadougou.

A travers des panels sur le thème central : " Le patronat face aux défis du développement économique et social du Burkina Faso ", les filiales Sitarail, Bolloré Transport & Logistics Burkina Faso, Abidjan Terminal, Bolloré Transport & Logistics Côte d'Ivoire ont présenté le rôle majeur du groupe Bolloré et son impact social et économique dans la sous-région ouest-africaine.

En effet, la multinationale participe au développement des richesses et à l'essor économique de la sous-région.

Première plateforme du genre organisée par le Conseil national du patronat burkinabè (Cnpb), la Repab est un cadre d'échanges entre les acteurs de la vie socio-économique du Burkina Faso et des pays de la sous-région ouest-africaine.

Il s'est agi d'une table ronde qui a réuni des organisations d'employeurs, des autorités publiques, des experts, des partenaires au développement et des entreprises, autour de thématiques liées au climat des affaires propice à l'investissement du secteur privé.

Grâce à des projets d'envergure tels que la construction du second terminal à conteneurs du port d'Abidjan, la construction de hub logistique dans la zone aéroportuaire d'Abidjan, la modernisation des infrastructures ferroviaires ainsi que le développement de projets de ports secs au Burkina Faso, l'entreprise contribue au renforcement du corridor Abidjan-Ouagadougou.

Elle accompagne également les opérateurs économiques dans la gestion de leurs défis logistiques, grâce à ses solutions multimodales par le rail, la route et l'aérien.

" Notre participation à la Repab témoigne de notre engagement à demeurer un groupe à fort impact social et économique à travers la mise à disposition des entreprises, de solutions logistiques innovantes et intégrées. Nous participons également à la création d'emplois et de richesses pour le développement socio-économique de nos pays ", a déclaré Seydou Diakité, Directeur général pays de Bolloré Transport & Logistics Burkina Faso et président du Conseil d'administration de Sitarail.

En marge de la Repab, les filiales de la multinationale ont organisé le 2 juin 2022, à Ouagadougou, une rencontre avec leurs clients et partenaires du Burkina Faso. Ce cadre convivial d'échanges a permis aux responsables de l'entreprise de répondre aux préoccupations des clients et de rassurer ces derniers sur l'engagement du groupe à les satisfaire durablement, à travers de nombreux investissements dans les innovations.