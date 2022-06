Afrique: Elim CAN 2023 / Algérie - Djamel Belmadi évoque la Tanzanie

Alfred ZIKPI

Le sélectionneur de l'Algérie, Djamel Belmadi est revenu sur le prochain adversaire des Fennecs (Tanzanie) pour le compte de ces éliminatoires CAN Côte d'Ivoire 2023.

Après leur victoire sur l'Ouganda (2-0) lors de la première journée, les Algériens se sont envolés à destination de la Tanzanie, en marge de la deuxième journée de la phase de poules des éliminatoires de la prochaine CAN.

Occasion pour le tacticien algérien de parler de la sélection tanzanienne aux micros des médias présents en zone mixte à l'aéroport d'Alger. Pour Belmadi, l'Algérie connaît bien l'équipe de la Tanzanie.

" On se réfère à leur dernier match qu'ils ont joué contre le Niger, il y a deux jours de cela. Rien de surprenant, on connaît cette équipe-là. On a pu les jouer en 2019. Bon, il y a eu une évolution de l'équipe, mais dans l'ensemble l'ossature est toujours là. On a aussi comme expérience, un match sous l'ère de Gourcuff, un déplacement difficile en Tanzanie (Tanzanie 2-2 Algérie en 2015 lors des éliminatoires de la CDM 2018, ndlr). On s'appuie là-dessus. Surtout, sur l'idée de quel genre d'équipe on peut avoir, quelle atmosphère. Ils ont un très beau stade, sûrement qu'il sera au complet. Ça fera un beau match à l'extérieur ", a-t-il déclaré.

En rappel, les deux nations se donnent rendez-vous ce mercredi 8 juin à 16h GMT dans l'antre de Tanzania National Main Stadium.