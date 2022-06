Afrique: Elim. CAN 2023 - Le Cap-Vert sur ses gardes malgré une première victoire

Malgré leur première victoire des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2023, le sélectionneur du Cap-Vert reste sur ses gardes.

Les Capverdiens ont perdu 2-0 leur match d'ouverture dans le tournoi africain, mais se sont relevés avec une victoire, grâce au même score contre le Togo. Un but de Júlio Tavares (10e) et un autre de Jamiro Monteiro (95e) ont permis aux Requins Bleus d'assommer les Eperviers du Togo. Avec ce premier succès en deux journées de ces éliminatoires de la CAN 2023, le Cap-Vert est deuxième du Groupe B avec 3 points, devant Eswatini et le Togo (1 point chacun). Le Burkina Faso est leader avec 6 points.

" Notre objectif dès le début est de se qualifier pour la CAN (2023). Et ça reste toujours l'objectif. Aucune équipe n'est déjà éliminée dès la deuxième journée. Donc il faut continuer à travailler. On espère que notre équipe sera encore plus forte pour essayer de se battre en septembre 2022 lors de la double confrontation contre Eswatini." , a déclaré le sélectionneur du Cap Vert Pedro Bubista Leitao en conférence de presse d'après-match.