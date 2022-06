Burkina Faso: Examens scolaires 2022 - Lionel Bilgo sonne la cloche depuis Kombissiri

Les candidats à l'examen du Certificat d'études primaires (CEP) planchent depuis le mardi 7 juin 2022 pour le premier examen qui leur ouvre les portes des collèges.

Le ministre de l'Education nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Lionel Bilgo, a procédé au lancement officiel des épreuves à l'école primaire de Kombissiri " B ", dans la région du Centre- Sud. Au total, 431 761 candidats répartis dans 1925 centres qui prennent part à cette session sur l'étendue du territoire national.

A l'école primaire publique de Kombissiri " B ", il était 6 h 15, quand le minibus qui nous transportait venait de se garer dans la cour de l'école. Un calme plat règne dans le centre d'examen de Kombissiri " B " dans le jury I. A part les gazouillis d'oiseaux qui s'entremêlent aux bruits retentissants de quelques motocyclistes.

Les candidats, sereins sont assis par groupe devant leurs salles de composition respective en attendant l'appel. Les examinateurs quant à eux, continuent les allées et venues entre le secrétariat et les salles de composition. " Il faut qu'on fasse vite avant l'arrivée des autorités pour le lancement de la première épreuve ", lâche une examinatrice à ses pairs.

Sous les arbres, les parents éloignés par les forces de défense et de sécurité en faction, vivaient de loin la dose de stress qui s'empare des candidats. " Je suis stressé par l'ambiance de ce matin. J'ai accompagné mon garçon qui m'a dit, avoir peur. J'ai tenté de le rassurer. Mais je ne sais pas si ces mots d'encouragement auront leurs effets. Vraiment, j'implore le Seigneur d'aider l'ensemble des candidats " a déclaré un parent d'un candidat visiblement inquiet.

C'est à 7 heures précises que Lionel Bilgo, ministre de l'Education nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales et sa suite ont foulé le sol de l'école primaire publique de Kombissiri " B " pour le lancement officiel du Certificat d'études primaires (CEP).

Sur le site, le ministre a fait ces civilités au parterre de personnalités avant d'échanger avec le personnel technique commis à l'organisation de l'examen du CEP et la dizaine de surveillants du centre de composition coiffés par Fulbert Bama, président du centre.

Après s'être enquis de l'organisation, Lionel Bilgo entouré de quelques membres de son cabinet a fait le tour des cinq (5) salles de composition pour doper le moral des jeunes candidats dont 215 ont répondu présent à l'appel sur un effectif de 217, soit 135 filles. L'autorité ministérielle et sa suite se sont retirées pour patiemment attendre 7 h 20, heure officiellement retenue pour procéder au lancement proprement dit sur l'ensemble du territoire national.

Accompagné du gouverneur du Centre-Sud, le ministre a choisi une salle sur les cinq pour vérifier la conformité de l'enveloppe sous pli fermé contenant la première épreuve avant de l'ouvrir sous le regard bienveillant de la police, des élèves et des autorités présentes, puis il a autorisé la distribution des copies de composition aux candidats. La première épreuve soumise aux candidats était la rédaction : " Ton école organise une journée de salubrité : Raconte ".

A l'issue de cet acte, le ministre a exhorté les candidats à se concentrer et à faire preuve de sérénité pour mieux " affronter " les épreuves qui leur seront proposées avant de les inviter au travail pour un fort taux de réussite. " Ne vous stressez pas. Lisez bien les épreuves avant de répondre aux questions. Vous avez tout fait en classe. Le reste est d'appliquer et de ne céder à la panique " a conseillé le ministre.

"C'est un plaisir pour nous de venir à Kombissiri pour donner le top départ de la première épreuve du Certificat d'études primaires (CEP). Au total nous avons plus 431 000 candidats engagés pour ces examens avec 55% de filles. C'est l'occasion d'encourager et de féliciter l'ensemble des élèves du Burkina Faso" a-t-il indiqué.

Et de poursuivre " Ce sont ces examens qui marquent l'entrée pour l'enfant au second cycle. On comprend aisément le stress non seulement des parents et aussi des élèves " a-t-il poursuivi. Le ministre s'est dit satisfait de l'organisation et du bon déroulement des épreuves. "Vous savez le MENAPLN est une machine à gagner.

Des hommes et des femmes se sont battus pendant des mois pour que ces examens se passent dans de très bonnes conditions" a-t-il fait savoir. Lionel Bilgo a eu également une pensée pieuse pour les élèves qui pour des raisons de santé ou d'insécurité n'ont pas participé à cette session.