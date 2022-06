Ile Maurice: Post-Budget 2022-23 │Allocations sociales - La pension de vieillesse augmente par Rs 1 000

À partir du 1er juillet, la pension de vieillesse de 300 000 retraités passera à Rs 10 000 au lieu de Rs 9 000. Il en sera de même pour la pension de base des veuves et celle des personnes handicapées.

La pension de base mensuelle pour les orphelins augmente aussi par Rs 1 000. Les bénéficiaires de pensions de base recevront aussi une allocation mensuelle de Rs 1 700 pour un enfant dépendant d'eux jusqu'à ce qu'il ait 23 ans et soit admis à l'université. La pension de base des veuves est aussi étendue aux veuves musulmanes en raison de l'enregistrement tardif du mariage religieux auprès du Conseil musulman de la famille.

Sous le CSG Retirement Benefit, les Mauriciens âgés de 65 ans à monter percevront Rs 1 000 additionnelles. De ce fait, la personne âgée de 65 ans percevra une pension de Rs 11 000. Les parents de chaque bébé né à partir du 1er juillet 2022 recevront Rs 1 000 de bonus. Ils auront droit à dix jours de congé de maladie pour prendre soin de leur enfant malade.

L'exemption de taxe pour les familles à revenus moyens dont l'enfant fait des études supérieures passe de Rs 225 000 à Rs 500 000. La déduction maximale pour les primes d'assurance maladie pour ces familles passe de Rs 20 000 à Rs 25 000 pour un individu et son premier enfant dépendant et de Rs 15 000 à Rs 20 000 pour le second enfant dépendant. L'exemption de taxe relative aux dons aux organismes religieux ou organisations non gouvernementales charitables passe de Rs 30 000 à Rs 50 000 alors que l'exemption pour un plan de pension individuel passe de Rs 30 000 à Rs 50 000.

Le taux d'imposition sur les revenus allant de Rs 25 000 à Rs 53 846 sera de 10 %, alors que ce taux pour ceux percevant des revenus entre Rs 53 847 jusqu'à Rs 75 000 sera de 12,5%. Les allocations d'essence et de transport seront augmentées de 10 % jusqu'à un maximum de Rs 2 000 tandis que l'exemption d'allocation de transport déductible du taux d'imposition sur les revenus est augmentée, passant de Rs 11 500 à Rs 20 000.

Toutes les aides revues

L'aide sociale a été complètement revue. Pour soutenir les 18 000 familles figurant sur le registre social, l'allocation de subsistance mensuelle passe de Rs 500 à Rs 1 000 alors que l'allocation mensuelle pour un enfant, qui était de Rs 957, passe à Rs 1 046. Les étudiants figurant sur ce registre et qui suivent des cours à plein temps au MITD ou dans d'autres institutions d'enseignement supérieur reconnues n'auront pas à s'acquitter des frais d'administration. Les bébés bénéficieront de couchesculottes gratuites jusqu'à ce qu'ils aient un an. La pension d'invalidité ne sera pas comptabilisée dans le seuil des revenus imposables.

L'allocation mensuelle du chef de famille et de son conjoint passe de Rs 1 527 à Rs 1 832. La même allocation pour un enfant de moins de trois ans et celle pour l'enfant de trois à dix ans passent respectivement de Rs 594 et Rs 594 à Rs 713. L'allocation mensuelle de l'enfant de dix à 15 ans passe de Rs 699 à Rs 839 alors que pour l'adolescent de 15 à 20 ans, qui est handicapé, l'allocation mensuelle passe de Rs 1 527 à Rs 1 832. L'adolescent de 15 à 23 ans pleinement scolarisé percevra Rs 1 046 par mois au lieu de Rs 872. Ceux qui souffrent d'une maladie grave toucheront Rs 1 087 par mois au lieu de Rs 906. L'allocation mensuelle pour le loyer qui était de Rs 1 121,68, passe à Rs 1 345.

Une mère célibataire recevra mensuellement Rs 1 916 au lieu de Rs 1 597. Son enfant de moins de trois ans et celui âgé entre trois et dix ans recevront Rs 746 par mois au lieu de Rs 622 et Rs 599 respectivement. L'enfant d'une fille mère âgé entre dix et 15 ans recevra mensuellement Rs 874 au lieu de Rs 728 alors que celui âgé de 15 à 20 ans et porteur d'un handicap obtiendra mensuellement Rs 1 916 au lieu de Rs 1 597. Celui âgé entre 15 et 23 ans, qui étudie à plein temps, aura Rs 1 097 au lieu de Rs 914. Les enfants gravement malades toucheront Rs 1 144 au lieu de Rs 953 par mois. L'allocation mensuelle pour le loyer passera de Rs 1 178 à Rs 1 414. L'allocation pour les funérailles de tout membre de la famille qui était de Rs 10 300 passera à Rs 12 360.

L'allocation quotidienne pour les résidents d'institutions charitables passe à Rs 864. Les victimes de cyclone et d'inondations percevront chaque jour Rs 250 au lieu de Rs 188. L'allocation de mauvais temps pour les pêcheurs augmente par Rs 100, soit Rs 575 au lieu de Rs 475.

Pour les familles dont les revenus mensuels ne dépassent pas Rs 30 000, l'aide financière pour l'achat de lunettes passe de Rs 2 000 à Rs 5 000, les aides pour l'achat de fauteuil roulant et d'appareils auditifs passent de Rs 5 000 à Rs 10 000.

La subvention sous le Per Capita Subsidy Scheme versée aux organisations non gouvernementales et charitables augmente par 5 %. Une aide unique de Rs 10 millions sera accordée aux organisations religieuses en raison des restrictions sanitaires dans les lieux de culte. Elles seront également exonérées du paiement de la redevance pour eaux usées.

Le budget de la National Social Inclusion Foundation (NSIF), qui soutient les programmes pour enfants placés en institutions, pour familles faisant partie des groupes vulnérables, pour les patients de l'hôpital Brown Sequard et pour les sans domicile fixe, passe de Rs 900 millions to Rs 1,1 milliard. Un plan de reconnaissance unique sera introduit pour les membres du personnel des organisations non gouvernementales qui prennent leur retraite.

Les résidents alités et handicapés au sein d'institutions charitables recevront une allocation d'incontinence de Rs 1 500. Les personnes portant un appareil auditif pourront suivre le bulletin d'information en langue des signes mauricienne deux fois la semaine. Et 60 fonctionnaires seront formés en langue des signes mauricienne pour faciliter leur accès aux services publics.

Quarante fauteuils roulants flottants et des tapis d'accès à la plage seront achetés pour les personnes handicapées. Les personnes ayant un handicap évalué entre 40 et 59 % percevront une allocation mensuelle de contribution sociale généralisée de Rs 2 500 et cette aide sera indépendante des autres bénéfices sociaux perçus.