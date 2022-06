Afrique: CAN 2023 / Eléphants - Une victoire et des promesses

Ils étaient attendus et ils ont répondu présents. Jean-Louis Gasset et ses Eléphants n'ont pas manqué leur première à Yamoussoukro. Sur la belle pelouse du nouveau stade de la capitale politique, les retrouvailles entre les coéquipiers de Serge Aurier et leur public se sont plutôt bien passées.

Pour leurs débuts dans les qualifications de "leur" CAN 2023, les Eléphants ont été séduisants, avec un jeu plaisant. Face à la Zambie, le vendredi 3 juin 2022, la sélection a produit un jeu assez varié. Rarement l'on a vu une équipe des Eléphants avec beaucoup de variations dans son jeu.

Avec un 4-4-2 d'entrée, les Eléphants avaient la maîtrise totale de la partie. Mais les transmissions étaient un peu laborieuses. Jean-Michael Seri et Ibrahim Sangaré touchent beaucoup de ballons mais pêchent dans la finition.

Max Gradel et Jérémie Boga très mobiles sont eux aussi atteints par le syndrome de l'inefficacité. Aux avant-postes, Gasset a fait confiance à Christian Kouamé pour épauler Sébastien Haller.

L'attaquant d'Anderlecht a été très présent dans la défense des Chipolopolo. Faisant prévenu de qualités athlétiques très appréciées, il n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent en première mi-temps. Tout comme son compère d'attaque.

Posant la question de l'adaptation de l'attaquant de l'Ajax au jeu des Eléphants. Si derrière, la charnière centrale Willy Boly-Simon Deli, en absence d'Eric Bailly, a tenu son rôle, c'est surtout en seconde période que le jeu de Gasset a donné encore plus des raisons d'espérer. Ces approximations de la première période ont, en effet, une cause. "Les joueurs étaient en vacances et l'arrivée à compte-gouttes des joueurs au regroupement ", expliquerait cela, selon le sélectionneur national.

De l'espoir

Mais la période d'oxygénation a permis au technicien français de repositionner ses hommes. Avec les entrées en jeu de Wilfried Zaha et d'Évrad Kouassi, il y a eu plus de percussion. Seri et Sangaré équilibrent l'entrejeu et se projettent plus en avant. Ghislain Konan et Zaha se retrouvent facilement. Le milieu de Fulham touche beaucoup de ballons, en distribue, assez. Même S'il joue beaucoup plus latéral.

Devant Christian impose toujours son physique à la défense adverse. Les joueurs se retrouvent de plus en plus et les transmissions plus fluides. Certes les deux premiers buts sont intervenus suite à des coups de pied arrêté mais le troisième est l'aboutissement d'une belle phase de jeu, avec des appels en profondeur de Karim Konaté et des mouvements et jeu sans ballon de Sangaré. Un mouvement et une seconde période qui a convaincu plus d'un sur le projet de jeu qu'entend mettre en place Jean-Louis Gasset.

Ce qu'il a été donné de voir, vendredi 3 juin au stade Yamoussoukro, laisse à espérer à un futur encore plus radieux. Avec un succès convaincant et un jeu plaisant, les Eléphants sont peut-être en train de se construire une identité de jeu. En attendant de se faire encore plus une nette idée après le second match, le 9 juin contre le Lesotho, en Afrique du Sud.